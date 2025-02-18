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СКР завел дело о теракте по факту атаки дронов на НПС в Краснодарском крае

Москва. 18 февраля. INTERFAX.RU - Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по факту атаки украинских беспилотников на нефтеперекачивающую станцию "Кропоткинская" в Краснодарском крае, сообщила во вторник пресс-служба Каспийского трубопроводного консорциума (КТК).

"17 февраля 2025 года Главное следственное управление Следственного комитета Российской Федерации постановило возбудить уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. "а", "в" ч. 2 ст. 205 УК РФ (теракт)", - говорится в сообщении.

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По данным пресс-службы, дело заведено в отношении "военнослужащих ГУР МО Украины, ВСУ и иных воинских формирований, которые, находясь на подконтрольной им территории Украины и выполняя преступные приказы, совершили атаку с применением беспилотных летательных аппаратов по объектам гражданской инфраструктуры".

В КТК напомнили, что в минувший понедельник "расположенная в Кавказском районе Краснодарского края НПС "Кропоткинская" подверглась атаке БПЛА".

"Жертв и пострадавших не имеется, однако нефтетранспортный объект получил повреждения и был выведен из эксплуатации", - говорится в сообщении.

Во вторник на станции работала группа руководства КТК и представители Западного региона Консорциума, информирует пресс-служба.

"Перед специалистами поставлена задача в кратчайшие сроки подготовиться, провести ремонтные работы совместно с подрядчиками для восстановления работоспособности всех подобъектов станции", - отмечается в сообщении.

КТК соединяет нефтяные месторождения запада Казахстана и российские на шельфе Каспия с морским терминалом в Новороссийске. Протяженность маршрута составляет 1511 км. Система является основным экспортным маршрутом для казахстанской нефти, на нее приходится более 80% от прокачиваемых по трубопроводу объемов из Казахстана. Сейчас КТК способен транспортировать с казахстанской территории порядка 72,5 млн тонн нефти в год и до 83 млн тонн нефти в год - через Россию.

КТК Казахстан СКР Краснодарский край
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