Inventive Retail Group в 2024 году увеличила продажи на 18% до 92 млрд рублей

Москва. 19 февраля. INTERFAX.RU - Inventive Retail Group, управляющая розничными сетями и интернет-магазинами, включая Restore:, Samsung и другие, в 2024 году увеличила продажи на 18%, до 92 млрд рублей (с НДС), сообщила компания.

LfL-продажи за прошедший год выросли на 6%. На онлайн-продажи в 2024 году приходился 21% от всех продаж.

На конец года количество магазинов группы составило 468, общая торговая площадь - 86 тысяч кв. м.

"В стратегии компании в наступившем году запланировано повышение эффективности существующих магазинов группы и дальнейшее развитие товаров под собственными брендами", - сообщила компания.

Inventive Retail Group объединяет сети специализированных магазинов в сегментах электроники, спорта, детских товаров. Группа развивает в России такие сети, как Restore:, Xiaomi, Samsung, "Мир кубиков", Street Beat и другие.