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Inventive Retail Group купит крупнейшего онлайн-продавца Xiaomi в России

Москва. 9 августа. INTERFAX.RU - Inventive Retail Group, управляющая монобрендовыми магазинами, включая Apple, Samsung, Sony, Lego, Nike и другими, сообщила, что купит онлайн-магазин "Румиком" - одного из крупнейших продавцов Xiaomi в России.

Параметры сделки не раскрываются. Продавцом выступил владелец магазина Digmi Group.

В результате сделки Inventive Retail Group получит доменное имя, права на интеллектуальную собственность, товарный склад, клиентскую базу и развитые социальные паблики онлайн-магазина. Также группа получит четыре магазина Xiaomi в Москве и Петербурге, которые принадлежали Digmi Group.

Группа уже развивает магазины бренда Xiaomi, в результате сделки сеть магазинов бренда увеличится до 17.

Ежемесячная аудитория "Румиком" составляет около 1 млн пользователей, клиентская база составляет более 400 тыс.

"Приобретение этого онлайн-магазина позволит еще больше вырасти бизнесу по продаже электроники внутри Inventive Retail Group", - говорится в сообщении компании.

Inventive Retail Group (входит в группу "Ланит") объединяет сети специализированных магазинов в четырех сегментах: электроника, спорт, детские товары и фэшн. Ядро портфеля составляют бренды Apple, Samsung, Lego, Nike и др. Группа объединяет 380 магазинов площадью 59,5 тысячи кв. м.

Подразделение Inventive Toys занимается дистрибуцией игрушек от ведущих мировых производителей, таких как Lego, Mattel, Hasbro, на территории России и стран СНГ. Inventive eCommerce специализируется на создании онлайн-магазинов для международных производителей на российском рынке (в портфеле компании - проекты для Lenovo, Acer и Dyson).

Digmi Group Inventive Retail Group Румиком Xiaomi Ланит

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