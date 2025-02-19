Рынок акций РФ открылся в основную сессию ростом индексов МосБиржи и РТС на 0,3%

Москва. 19 февраля. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ на старте торгов основной сессии на МосБирже в среду умеренно растет после коррекционного снижения накануне, когда инвесторы фиксировали прибыль после завершения переговоров российской и американской делегаций в Эр-Рияде; фактором поддержки выступает подросшая нефть (фьючерс на Brent превысил $76 за баррель), а фактором риска - ожидания новых антироссийских санкций ЕС. Индексы МосБиржи и РТС за минуту торгов выросли на 0,3%, лидируют в росте акции "Юнипро" (+2%).

К 10:01 индекс МосБиржи составил 3269,36 пункта (+0,3%), индекс РТС - 1127,57 пункта (+0,3%); цены большинства "голубых фишек" на бирже выросли в пределах 1,5%.

Официальный курс доллара США, установленный ЦБ РФ с 19 февраля, составляет 91,3398 руб. (-9,49 копейки).

Подорожали также акции "Северстали" (+1,5%), "МТС" (+1,2%), "Магнита" (+1,2%), АФК "Система" (+1,1%), ПАО "Полюс" (+1,1%), "ММК" (+1%), "Роснефти" (+0,7%), "Татнефти" (+0,7%), ОК "Русал" (+0,7%), "АЛРОСА" (+0,6%), "Аэрофлота" (+0,6%), "НЛМК" (+0,6%), "НОВАТЭКа" (+0,6%), "Московской биржи" (+0,5%), "Сургутнефтегаза" (+0,5% и +0,2% "префы"), "Т-Технологии" (+0,5%), "РусГидро" (+0,4%), "ЛУКОЙЛа" (+0,3%), Сбербанка (+0,3% и +0,4% "префы"), ВТБ (+0,2%), "Интер РАО" (+0,2%), "Газпром нефти" (+0,1%).

Подешевели акции "Газпрома" (-0,8%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи к 10:01 составил 18,09 млрд рублей (из них 3,58 млрд рублей пришлось на акции "Газпрома", 3,06 млрд рублей на бумаги ВТБ и 2,12 млрд рублей на обыкновенные акции Сбербанка).

Переговоры РФ и США в Эр-Рияде

Россия и США на встрече в Эр-Рияде договорились о налаживании диалога по возобновлению сотрудничества в экономике, включая энергетику и космос, сообщили в МИД РФ. Ведомство отметило, что на встрече обсуждался широкий круг вопросов, включая перспективы нормализации двусторонних отношений.

Россия и США договорились, что в ближайшее время будет запущен процесс украинского урегулирования, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. В свою очередь, представитель Госдепа Тэмми Брюс отметила, что Вашингтон и Москва договорились сформировать команды переговорщиков для обсуждения путей завершения конфликта на Украине.

Возможная встреча президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа обсуждалась на российско-американских переговорах в Эр-Рияде, но вряд ли она может состояться на следующей неделе, заявил помощник российского президента Юрий Ушаков.

Он не стал говорить о временных перспективах такой встречи, но, комментируя информацию о том, что она может состояться на следующей неделе, сказал: "Это вряд ли".

Переговоры между представителями США и РФ в Эр-Рияде приблизили урегулирование украинского кризиса, заявил американский президент Дональд Трамп.

По сообщению американских СМИ, он назвал переговоры "очень хорошими". Трамп добавил, что теперь более уверен в возможности решить кризис на Украине.

Кроме того, Трамп допустил, что может провести встречу с российским лидером Владимиром Путиным в феврале. "Возможно", - ответил Трамп на вопрос журналиста о том, может ли такая встреча состояться в этом месяце.

До достижения соглашения по Украине США не планируют отменять санкции, введенные ранее в отношении России, заверил европейских коллег госсекретарь США Марко Рубио, сообщило агентство Bloomberg, ссылаясь на источники.

Оценки аналитиков

По оценкам аналитиков компании "Цифра брокер", накануне на рынке прокатилась волна фиксации прибыли по факту переговоров делегаций России и США в Эр-Рияде. Несмотря на позитивные комментарии в СМИ со стороны представителей обеих сторон о состоявшихся переговорах, рынок не получил желаемого импульса - о конкретных темах обсуждения и точных сроках по будущим встречам не сообщалось.

Важно понимать, что переговорный процесс - это сложно и долго, поэтому не стоит рассчитывать на молниеносное разрешение всех конфликтов, отмену санкций, возвращение иностранных инвесторов и т.д. На текущий момент еще никак не изменилась конъюнктура, поэтому надо в первую очередь оценивать текущую внутреннюю картину - состояние российской экономики, инфляционных тенденций, вектор денежно-кредитной политики, операционные и финансовые результаты компаний, полагают эксперты.

"Мы ожидаем, что на рынке будет сохраняться высокая волатильность в ожидании новостей по развитию диалога между Россией и США. По нашим оценкам, после "эмоциональных" сессий рынок может умеренно скорректироваться и войти в фазу консолидации в диапазоне 3000-3300 пунктов", - полагают в "Цифра брокер".

Руководитель направления инвестиционного консультирования компании "Алор брокер" Алексей Антонов считает, что коррекция в акциях носит технический характер и необходима для снятия технической перекупленности, причем вряд ли она будет глубокой и длительной. Хотелось бы сделать новые покупки при индексе Мосбиржи в районе сильной технической поддержки 2930 пунктов, но вряд ли до этого дойдет дело.

Распродажи на рынке начались после известий, что на переговорах делегаций России и США не было достигнуто конкретных договоренностей. Однако понятно, что рассчитывать на быстрое и легкое урегулирование ситуации не очень реалистично. При этом риторика как американских, так и российских участников переговоров была очень позитивная.

Стоит обратить внимание на слова гендиректора Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилла Дмитриева, который упомянул, что на встрече обсуждался рынок нефти, и он ждет возвращения в Россию крупных американских компаний. Из этого можно сделать предположение, что США готовы если не полностью снять, то значительно ослабить санкции в отношении российского нефтегаза, считает Антонов.

Такое развитие событий приведет к сокращению спреда российской нефти к эталону, а значит, нужно присматриваться к лидерам отрасли - "Роснефти" и "ЛУКОЙЛу". Кроме того, может возобновиться поставка в Россию необходимого оборудования, в котором нуждается "НОВАТЭК". Эта бумага пока фундаментально выглядит слабо, но имеет смысл рисковать и покупать ее "под ожидания", полагает эксперт.

Оборотной стороной этого позитива может стать согласие России на увеличение добычи с 1 апреля, как это предусмотрено действующими договоренностями ОПЕК+. Но пока рынок не очень верит, что таким шагом Штатам удастся сбить мировую цену на нефть, чтобы обуздать инфляцию - нефть Brent достигла сопротивления $76 за баррель. "Шорты" по нефти открывать рискованно, поскольку ближайшая поддержка расположилась в районе $74 за баррель, то есть потенциал снижения невелик, считает Антонов.

По словам управляющего эксперта отдела экономического и отраслевого анализа Промсвязьбанка Екатерины Крыловой, позитивный импульс рынка по факту прошедших переговоров РФ и США стих.

"Поскольку переговоры РФ и США - это только самое начало череды дальнейших событий, влияющих на геополитический фон, и санкционное давление пока остается в силе, особого импульса к росту рынка мы пока не видим. В фокусе акции отдельных эмитентов: в четверг отчитаются за 2024 год "Распадская" - вероятно, слабо из-за негативной конъюнктуры, а также "Яндекс" - напротив, неплохо, ждем роста основных показателей", - отмечает эксперт.

В США накануне индексы акций выросли на 0,02-0,2% во главе с S&P 500, который снова достиг исторического максимума (почти 6130 пунктов). Участники рынка следили за заявлениями по итогам российско-американских переговоров, завершившихся в Саудовской Аравии.

Россия и США договорились, что в ближайшее время будет запущен процесс украинского урегулирования, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. Тем временем представитель Госдепа Тэмми Брюс отметила, что Вашингтон и Москва договорились сформировать команды переговорщиков для обсуждения путей завершения конфликта на Украине.

Индекс производственной активности Нью-Йорка Empire Manufacturing в феврале вырос до 5,7 пункта по сравнению с минус 12,6 пункта месяцем ранее, сообщил местный Федеральный резервный банк. Значение индикатора выше нулевой отметки говорит об улучшении условий ведения бизнеса в регионе, ниже - об ухудшении. При этом эксперты предполагали, что индекс поднимется до минус 1 пункта, согласно результатам опроса Trading Economics.

В Азии в среду наблюдается смешанная динамика индексов акций (японский индекс Nikkei 225 просел на 0,3%, австралийский ASX Australia - на 0,7%, южнокорейский Kospi вырос на 1,7%, китайский Shanghai Composite - на 0,8%, гонконгский Hang Seng теряет 0,3%), но слабо "плюсуют" американские фондовые фьючерсы (контракты на индексы растут на 0,1%).

Негативным фактором для мировых рынков являются новые угрозы президента США Дональда Трампа ввести 25%-ную пошлину на импорт автомобилей, лекарств и микрочипов.

Как стало известно в среду, японский экспорт в январе увеличился на 7,2% в годовом выражении, рекордными темпами с августа. Тем временем импорт в прошлом месяце взлетел на 16,7%, продемонстрировав самый активный рост с января 2023 года.

Цены на нефть

На нефтяном рынке утром в среду цены подросли на фоне неопределенности относительно перспектив поставок из России.

Стоимость апрельских фьючерсов на Brent к 10:01 по московскому времени в среду составила $76,16 за баррель (+0,4% и +0,8% во вторник), мартовская цена фьючерса на WTI - $72,18 за баррель (+0,5% и +1,6% во вторник).

Страны G7 размышляют над тем, как усилить механизм потолка цен на российскую нефть или внести изменения для повышения его эффективности, сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на проект заявления "семерки", который может быть принят 24 февраля.

Трейдеры продолжают следить за сообщениями, касающимися переговоров представителей США и России по Украине. Ожидания, что нормализация ситуации в регионе повлечет за собой смягчение санкций против нефтяного сектора РФ, сдерживают подъем цен на нефть, отмечает MarketWatch.