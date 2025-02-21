В начале основной сессии индексы МосБиржи и РТС выросли на 0,6%

Москва. 21 февраля. INTERFAX.RU - Российский рынок акций в начале основной сессии на "Мосбирже" в пятницу растет на сохраняющихся ожиданиях снижения геополитических рисков на фоне начавшегося диалога между Россией и США; при этом внешние фондовые площадки подают смешанные сигналы, умеренно проседает нефть (фьючерс на Brent торгуется ниже $76,5 за баррель).

Индексы МосБиржи и РТС за минуту основных торгов выросли на 0,6%, лидерами роста выступают акции "Татнефти" (+1,9%), АФК "Система" (+1,8%), "Русала" (+1,8%).

К 10:01 индекс МосБиржи вырос на 0,6% до 3310,79 пункта, индекс РТС вырос на 0,6% до 1178,36 пункта; цены большинства "голубых фишек" на "Мосбирже" выросли в пределах 1,6%.

Официальный курс доллара США, установленный Банком России с 21 февраля, составляет 88,5103 рубля (-1,92 рубля).

Подорожали также акции "Магнита" (+1,6%), "Аэрофлота" (+1,5%), "Газпром нефти" (+1,2%), "Сургутнефтегаза" (+0,9%), "НОВАТЭКа" (+0,9%), "Московской биржи" (+0,7%), "МТС" (+0,7%), "АЛРОСА" (+0,6%), "Газпрома" (+0,6%), "Роснефти" (+0,6%), "ЛУКОЙЛа" (+0,4%), "НЛМК" (+0,4%), "ММК" (+0,3%), "Интер РАО" (+0,3%), "Т-Технологий" (+0,2%), Сбербанка (+0,1% и +0,1% "префы"), "Северстали" (+0,1%), "Норникеля" (+0,1%), "РусГидро" (+0,1%).

Подешевели акции ВТБ (-0,3%), ПАО "Полюс" (-0,3%), "префы" "Сургутнефтегаза" (-0,1%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи к 10:01 составил 8,75 млрд рублей (из них 1,21 млрд рублей пришлось на акции "Газпрома", 810,53 млн рублей на бумаги ВТБ и 604,7 млн рублей на акции "Т-Технологий").

Возможность проведения встречи президентов США и России Дональда Трампа и Владимира Путина будет зависеть от того, какой прогресс будет достигнут на переговорах по урегулированию ситуации на Украине, заявил госсекретарь США Марко Рубио.

Соединенные Штаты выступили против того, чтобы в связанном с третьей годовщиной начала СВО на Украине заявлении G7 Россия называлась агрессором, сообщает The New York Times со ссылкой на высокопоставленных чиновников. "Представители администрации Трампа указали, что они хотели бы чего-то иного и более краткого, чем заявление, сделанное при бывшем президенте Джо Байдене, и стремились к тому, чтобы оно не мешало и не блокировало переговоры, которые сейчас ведутся с Россией", - говорится в публикации.

В результате был подготовлен проект заявления, "в котором не упоминается ни Россия как агрессор, ни Украина как жертва вторжения". В нем указывается, что "надежные гарантии безопасности и интеграция Украины в Европейский союз будут иметь решающее значение для обеспечения прочного мира, который предотвратит будущую агрессию". Как пишет издание, разработка проекта документа может продолжаться до понедельника, когда заявление будет опубликовано.

Президент США Дональд Трамп заявил, что угрожал странам БРИКС 150-процентными пошлинами в том случае, если они хотя бы упомянут об "уничтожении доллара". "Что касается БРИКС. (...) Они собирались создать новую валюту; они, возможно, хотели использовать юань. (...) (Экс-президент США Джо) Байден сказал, что это сложная ситуация. (...) Первое, что я сказал: любая страна БРИКС, которая упомянет об уничтожении доллара, будет обложена тарифами в 150%", - заявил Трамп на встрече с губернаторами-республиканцами.

Еще он заявил, что введение пошлин на импорт может привести к полному отказу от подоходного налога в стране. "Мы могли бы полностью отменить подоходный налог. Возможно, нам вообще не потребуется система подоходного налогообложения, когда все это сработает", - отметил он.

Ранее Трамп заявлял, что страны БРИКС в случае создания своей валюты и отказа от использования во взаиморасчетах американского доллара ждут 100-процентные тарифы на ввоз товаров в США.

По его словам, "нет никаких шансов, что БРИКС заменит доллар США в международной торговле", при этом любая страна, которая попытается это сделать, "должна поприветствовать пошлины и попрощаться с Америкой".

Как отмечают аналитики компании "Цифра брокер", индекс рыночной волатильности (RVI) в четверг отступил до недельных минимумов, отражая дальнейшее снижение рыночных опасений. Тем не менее значение индекса все еще остается на относительно высоких уровнях (около 40 пунктов), что указывает на отсутствие рыночной эйфории, несмотря на рост фондовых индексов с начала года на 14-31%. Это благоприятная для рынка конфигурация, которая позволяет надеяться на продолжение восходящей динамики фондовых индексов в краткосрочной перспективе, полагают эксперты.

Начальник отдела экономического и отраслевого анализа Промсвязьбанка Евгений Локтюхов ожидает, что индекс МосБиржи в пятницу останется в диапазоне 3270-3310 пунктов, продолжив консолидацию у локальных максимумов в ожидании новых вводных. Учитывая новостные риски предстоящих выходных, сильных движений рынок акций в пятницу может не показать, считает аналитик.

Руководитель направления инвестиционного консультирования компании "Алор брокер" Алексей Антонов также полагает, что рынку акций нужны новые драйверы для продолжения роста.

Отметка 3300 пунктов по индексу МосБиржи выступает сопротивлением, которое на неделе было протестировано на всеобщей эйфории о возможности скорого прекращения огня на Украине и ослабления антироссийских санкций. Однако не стоит закладываться на то, что уверенный пробой уровня произойдет в ближайшее время.

"Позитивные заявления из-за океана уже не приводят к агрессивным покупкам, нужны какие-то конкретные шаги. Если их не последует, то может сработать старое правило: если рынок не хочет расти, то он будет снижаться. На дневном графике индекса МосБиржи присутствует довольно сильный незакрытый "гэп" от 13 февраля. Так что провал рынка в район чуть выше 3000 пунктов выглядит очень вероятным. И это может быть отличной возможностью для новых покупок акций", - считает Антонов.

В США индексы акций в четверг снизились на 0,4-1% во главе с Dow, участники рынка оценивали заявления президента США Дональда Трампа о новых пошлинах.

Трамп накануне подтвердил, что объявит о новых пошлинах в следующем месяце или даже раньше, и добавил древесину и пиломатериалы к списку товаров, ввоз которых в Штаты будет облагаться тарифами.

Также трейдеры оценивают протокол январского заседания Федеральной резервной системы (ФРС), по итогам которого базовая процентная ставка была оставлена на уровне 4,25-4,5% годовых.

Как следует из протокола, руководители ФРС выразили обеспокоенность тем, что импортные пошлины и другие экономические планы Трампа могут замедлить процесс возвращения инфляции к целевому уровню в 2%.

Участники январского заседания Федрезерва ясно дали понять, что "хотели бы увидеть дальнейший прогресс в борьбе с инфляцией, прежде чем вносить дополнительные коррективы в целевой диапазон ставки". Они полагают, что им может "потребоваться время" для оценки меняющихся перспектив, говорится в протоколе.

В Азии в пятницу преобладает позитивная динамика индексов акций (японский индекс Nikkei 225 подрос на 0,3%, австралийский ASX Australia просел на 0,4%, южнокорейский Kospi прибавил 0,02%, китайский Shanghai Composite вырос на 0,8%, гонконгский Hang Seng прибавляет 3,5%), стабильны американские фондовые фьючерсы (контракты на индексы изменяются менее чем на 0,1%).

Банк Японии готов увеличить объемы закупок гособлигаций, если долгосрочные процентные ставки резко вырастут, заявил в парламенте глава ЦБ Кадзуо Уэда. Он отметил, что банк будет оперативно действовать в случае необходимости, чтобы обеспечить стабильное формирование доходности.

Потребительские цены в Японии в январе увеличились на 4% в годовом выражении, согласно официальным данным. Таким образом, инфляция ускорилась по сравнению с 3,6% в декабре и стала максимальной с января 2023 года.

Цены без учета свежих продуктов питания (ключевой показатель, отслеживаемый Банком Японии) повысились на 3,2%, продемонстрировав самый существенный подъем с июня 2023 года. Опрошенные Trading Economics аналитики в среднем прогнозировали повышение на 3,1% после роста на 3% в декабре.

На нефтяном рынке утром в пятницу цены умеренно снижаются после роста накануне.

К 10:01 по Москве апрельские фьючерсы на Brent дешевели на 0,3% до $76,28 за баррель (+0,6% в четверг), апрельские фьючерсы на WTI дешевели на 0,2% до $72,3 за баррель (+0,5% накануне).

По данным Минэнерго США, коммерческие запасы нефти в стране на прошлой неделе увеличились на 4,63 млн баррелей. Эксперты ожидали роста на 3 млн баррелей. Товарные запасы бензина снизились на 151 тысячу баррелей, дистиллятов - упали на 2,05 млн баррелей. Аналитики прогнозировали сокращение запасов бензина на 1 млн баррелей, дистиллятов - на 1,5 млн баррелей.

Минэнерго США сообщило, что импорт нефти сократился на 488 тысяч. баррелей в сутки, а экспорт вырос на 472 тысячи б/с, что в совокупности дает отток в размере 960 тысяч баррелей в сутки, или 6,72 млн баррелей за минувшую неделю.

Поддержку ценам на нефть также оказали новости о наступлении холодов в США, из-за которых добыча нефти в стране может сократиться на 120-150 тысяч баррелей в сутки. Добыча природного газа также могла уменьшиться, отмечают эксперты ING. По их мнению, проблемы с добычей продлятся как минимум до наступления выходных, когда на севере страны ожидается потепление.

Вице-премьер Александр Новак на совещании о ситуации на рынке нефтепродуктов поддержал решение о введении запрета экспорта бензина для не производящих его компаний на период с 1 марта по 31 августа 2025 года с целью балансировки рынка в период повышенного спроса. Как сообщает пресс-служба правительства, нефтеперерабатывающим заводам и владеющим ими нефтяным компаниям экспорт топлива будет разрешен. Таким образом, продлевается разрешение на экспорт бензина для его производителей и запрет для остальных, действующие в настоящее время.

Ранее Федеральная антимонопольная служба поднимала вопрос о полном запрете экспорта бензинов для всех категорий.