S7, ее основатель Филев и владелец "Новапорта" Троценко подпали под санкции Лондона

Москва. 24 февраля. INTERFAX.RU - Авиакомпания S7 и основатель одноименной авиационной группы Владислав Филев включены в санкционный список Великобритании, сообщается на сайте правительства этой страны.

Также в санкционном списке оказались предприниматель Роман Троценко, владеющий аэропортовой сетью "Новапорт", и его сын Глеб.

Список сформирован из физических и юридических лиц, работающих в секторах, "имеющих стратегическое значение для правительства России". В частности, Троценко описан не только как владелец "Новапорта", но и как основатель и бывший мажоритарный владелец корпорации Aeon, работающей в добывающей, транспортной и химической отраслях.

Глеб Троценко, как указано, приобрел у своего отца компании сферы добычи золота и меди и занимал пост вице-президента Aeon.