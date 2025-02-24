Под британские санкции попал глава и владелец ННК Худайнатов

Москва. 24 февраля. INTERFAX.RU - Санкционный список Великобритании пополнили глава "Независимой нефтегазовой компании" (ННК) Эдуард Худайнатов и основной собственник "Иркутской нефтяной компании" (ИНК) Николай Буйнов, сообщает сайт британского правительства.

По мнению британских властей, Худайнатов и Буйнов "контролируют компании, которые ведут бизнес в стратегически важных для правительства России секторах".

С июня 2022 года Худайнатов также находится под санкциями Евросоюза.