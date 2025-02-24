Apollo Global купит Bridge Investment за $1,5 млрд

Москва. 24 февраля. INTERFAX.RU - Инвесткомпания Apollo Global Management купит Bridge Investment Group, специализирующуюся на инвестициях в сфере недвижимости, за $1,5 млрд.

Как говорится в пресс-релизе Apollo, держатели акций Bridge получат по 0,07081 акции Apollo за каждую из своих бумаг, которые компании оценили в $11,5 за единицу, выше их цены на закрытие торгов в пятницу, составившей $7,92.

Совет директоров Bridge поддержал сделку и рекомендовал акционерам одобрить ее.

Ожидается, что в случае получения всех необходимых разрешений и утверждения собранием акционеров Bridge сделка будет закрыта в третьем квартале текущего года.

После завершения сделки Bridge будет функционировать в качестве самостоятельной платформы в структуре по управлению активами Apollo и станет частной компанией. Ее акции будут исключены из листинга на Нью-йоркской фондовой бирже (NYSE).

Акции Bridge Investment Group растут в цене на 33,5% на предварительных торгах в Нью-Йорке. За последние три месяца капитализация компании уменьшилась на 19,4% - до $2 млрд.

Бумаги Apollo Global Management дорожают на 1,6%. Рыночная стоимость компании сократилась на 13,8% за последние три месяца - до $85,2 млрд.