Менеджмент ВТБ предложит отказаться от выплаты дивидендов за 2024 год

Москва. 25 февраля. INTERFAX.RU - Менеджмент ВТБ будет рекомендовать отказаться от выплаты дивидендов за 2024 год из-за ужесточения регулирования и высоких ставок, сообщил журналистам первый зампред правления банка Дмитрий Пьянов.

"Я обещал вам при представлении отчетности решение по "дивидендному сюрпризу". Мы, по крайней мере, как менеджмент (со всеми стандартными оговорками, что решение по дивидендам принимает акционер) будем предлагать не выплачивать дивиденды по итогам 2024 года в силу, наверное, беспрецедентного количества одновременно проявляющихся негативных факторов, влияющих на нашу способность наращивать достаточность капитала", - заявил Пьянов.

Он отметил, что банк прогнозирует среднюю ключевую ставку ЦБ на 2025 год в размере 21% против 11%, предусмотренных стратегией развития. "То есть 10 процентных пунктов превышение, которое приводит к реализации процентного риска по активам с фиксированной ставкой, преимущественно в рознице", - отметил первый зампред.

Он также обратил внимание на появившейся осенью 2024 года спред по банковским процентным ставкам к ключевой ставке. "Стоимость спреда за нормативную ликвидность - 110 базисных пунктов. Хоть он и уменьшается в 2025 году, мы прогнозируем, что новый норматив - национальный норматив краткосрочной ликвидности - не до конца уничтожит этот фактор в 2025 году", - подчеркнул он.

Еще одним фактором, влияющим на достаточность капитала и препятствующим выплате дивидендов, является введение с 1 февраля 2025 года антициклической надбавки. "Это не было предусмотрено никакими стратегиями ни одного финансового института в России, ни нами тоже. И есть угроза, что эта надбавка может увеличиться до значения 0,5% с 1 июля. Пока это как угроза, если кредитный портфель не нормализуется", - заявил Пьянов.

Он также отметил ужесточение подходов регулятора к заблокированным активам и повышение налоговой нагрузки.

Кроме того, у ВТБ в рамках реализации стратегии цифровой трансформации и импортозамещения наблюдается повышенная генерация нематериальных активов, которые вычитаются из капитала.

"Из-за этих всех шести факторов мы не считаем возможным сейчас выплачивать дивиденды по итогам 2024 года", - отметил первый зампред.

ВТБ не выплачивал дивиденды по итогам 2021-2023 годов. В базовом сценарии банк планировал возобновить выплаты по итогам 2025 года. При этом менеджмент ВТБ допускал возможность выплаты и раньше - по итогам работы в 2024 году. Однако изменения в регулировании ЦБ могли стать дополнительным осложняющим фактором для "дивидендного сюрприза", говорил в начале ноября Пьянов.

Он напомнил, что вероятность выплаты дивидендов была бы высокой, если бы достаточность капитала ВТБ Н20.0 превысила заложенные в стратегии на 2024 год 9,4%. "Вы видите, что по нашему нормативу достаточности - 9,1%, мы, невзирая на негативные факторы, касающиеся 2025 года, сейчас проходим ниже даже значений, которые были предусмотрены в стратегии. Это по сути верный рецепт по идентификации вероятности "дивидендного сюрприза", - добавил первый зампред.

По его словам, вероятность выплаты дивидендов в дальнейшем можно будет оценивать позже.

"Мы понимаем, что сейчас находимся в уникальном, наверное, 2025 году, где разные геополитические события могут позитивно повлиять на дальнейший 2026 год. При этом 2025 год являлся годом очень серьезного ужесточения регулирования и увеличения налоговой нагрузки не только на банковский сектор, но и на все экономические субъекты РФ. Поэтому, я думаю, что мы будем двигаться год за годом, то есть никаких в этой волатильной ситуации долгосрочных обещаний, что будет в 2026 году за 2025 годом", - сказал Пьянов.

Он подчеркнул, что вероятность выплаты дивидендов будет определяться не только прибылью 2025 года, но и регуляторным, макроэкономическим и геополитическим ландшафтами. "Мы будем двигаться по шагам. Обещания какие-то четкие по дивидендам будут даваться после закрытия соответствующих годов", - заявил он.

ВТБ в 2024 году увеличил чистую прибыль по МСФО на 28% - до 551,4 млрд рублей. В 2025 году банк планирует заработать 430 млрд рублей прибыли.

ВТБ пока не закладывает в бизнес-план быстрое урегулирование конфликта с Украиной, добавил Пьянов. "Я очень хочу ошибиться, но, по крайней мере, в наших бизнес-планах, в базовой версии, мы это не закладываем. Вот как-то так я на это смотрю. Посмотрим, что нам даст (переговорный процесс между РФ и США - ИФ). Быть может, я недооцениваю динамичность развития современного мира и готовность двух стран контактировать", - заявил он.

"Мы пока не чувствуем, как ветер перемен повлиял на бизнес наших дочерних банков в дружественных странах", - добавил он.

Пьянов подчеркнул, что процесс урегулирования конфликта будет разным с США и с ЕС. "Поскольку существенная часть наших активов заблокирована именно в Европейском союзе, тут требуется еще большая осторожность в каких-то оптимистичных оценках", - отметил он.

Делать далеко идущие выводы из переговоров РФ и США пока рано, так как они на самом начальном этапе, добавил первый зампред ВТБ. По его мнению, ситуация может развиваться и по сценарию разрешения американо-вьетнамского конфликта, когда полное урегулирование негативных последствий заняло долгие годы.

"Мы в банке отслеживаем четыре области, которые могут быть подвержены серьезным изменениям вслед за геополитическими контактами. Первая область - это рынок ценных бумаг. Вторая область - это валютный рынок. Третья область - это международные расчеты. Четвертая область - это работа с заблокированными активами. Эти области мы можем отслеживать, на их изменения реагировать профессионально", - заявил Пьянов. Он обратил внимание, что первые контакты между РФ и США уже повлияли на рынок ценных бумаг и динамику курсов валют.

Процессы в этих четырех областях могут быть усилены смягчением денежно-кредитной политики в России. "Но это не является базовым сценарием. Сейчас ни один экономический игрок в России не прогнозирует иначе, чем сохранение текущего и санкционного режима, и сохранение текущей ключевой ставки, текущего уровня жесткости ДКП", - добавил первый зампред ВТБ.