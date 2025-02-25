Сеть кондитерских Krispy Kreme получила квартальный чистый убыток

Москва. 25 февраля. INTERFAX.RU - Американская сеть кофеен-кондитерских Krispy Kreme Inc., известная своими пончиками, зафиксировала чистый убыток в четвертом финквартале, а ее скорректированная прибыль и выручка не оправдали прогнозов рынка.

За квартал, который завершился 29 декабря, чистый убыток компании составил $22,2 млн, или $0,13 на акцию, по сравнению с прибылью в размере $1,88 млн, или $0,02 на акцию, годом ранее.

Прибыль без учета разовых факторов составила 1 цент на акцию, оказавшись хуже консенсус-прогноза опрошенных FactSet аналитиков на уровне 10 центов на акцию.

Квартальная выручка Krispy Kreme сократилась на 10,4%, до $404 млн, при среднем прогнозе экспертов в $414 млн.

За весь финансовый год Krispy Kreme получила чистую прибыль в $3,8 млн против убытка в размере $36,6 млн годом ранее. Скорректированная прибыль компании составила 11 центов на акцию, выручка сократилась на 1,2%, до $1,665 млрд.

По прогнозу Krispy Kreme, в 2025 году выручка составит $1,55-1,65 млрд, скорректированная прибыль - 4-8 центов на акцию. Опрошенные FactSet аналитики в среднем ожидают выручку в размере $1,76 млрд, прибыль без учета разовых факторов - на уровне 30 центов на акцию.

Krispy Kreme ведет свою историю с 1937 года, когда она начала продавать пончики в американском городе Уинстон-Сейлем в штате Северная Каролина. Компания была публичной в период с 2000 года по 2016 год, в мае 2016 года она была выкуплена за $1,35 млрд германским конгломератом JAB Holdings Co. В 2021 году компания провела IPO и была оценена в $2,78 млрд. JAB после листинга Krispy Kreme сохранил за собой почти 78% акций.