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Сальдо торгового баланса России в 2024 году выросло на 7,8%

Москва. 26 февраля. INTERFAX.RU - Положительное внешнеторговое сальдо России в 2024 году выросло по сравнению с 2023 годом на 7,8% и составило $150,9 млрд, по данным Федеральной таможенной службы.

Экспорт товаров из России в 2024 году вырос в годовом выражении на 2,0% - до $433,9 млрд, импорт сократился на 0,8%, до $283,0 млрд.

В 2023 году внешнеторговое сальдо, по данным ФТС, равнялось $140 млрд, в том числе экспорт - $425,3 млрд, импорт - $285,3 млрд.

Внешнеторговый оборот России в 2024 году составил $716,9 млрд и по сравнению с 2023 годом возрос на 0,9%.

Основными торговыми партнерами России в 2024 году были страны азиатского региона (доля общем объеме товарооборота - 72,6%), рост товарооборота на 5,4% в номинальном выражении по сравнению с 2023 годом. На европейские страны пришлось 19,7% всего товарооборота, при этом товарооборот с ними в 2024 году снизился на 14,0% в номинальном выражении.

Доля стран Африки в общем товарообороте России в 2024 году выросла до 3,9%, а сам товарооборот вырос на 13,2%, доля стран Америки снизилась до 3,7%, сам товарооборот сократился на 1,7%.

Экспорт товаров из России в Европу за 2024 год составил $68,4 млрд, сократившись на 20,4%, в Азию - $329,2 млрд, увеличившись на 7,6%, в Африку - $24,3 млрд, поднявшись на 14,7%, в Америку - $11,9 млрд, на 1,7% меньше.

Импорт в Россию из Европы за 2024 год составил $73,1 млрд, сократившись на 6,9%, из Азии - $191,2 млрд, увеличившись на 1,9%, из Африки - $3,5 млрд, рост на 3,5%, из Америки - $14,8 млрд, на 1,8% меньше.

Основой российского экспорта в 2024 году традиционно являлись минеральные продукты, удельный вес которых в товарной структуре экспорта составил 60,9%.

В товарной структуре импорта в 2024 году наибольший удельный вес приходился на машины, оборудование и другие товары и составил 52,0%.

Экспорт из России минеральной продукции за 2024 год зафиксирован на уровне $264,1 млрд (рост на 1,4% к 2023 году), металлов и изделий из них - $63,7 млрд (рост на 6,0%), продовольственных товаров и сельхозсырья - $42,6 млрд (снижение на 1,1%), продукции химической промышленности - $27,6 млрд (рост на 1,3%), машин, оборудования, транспортных средств и других товаров - $23,4 млрд (рост на 2,6%), древесины и целлюлозно-бумажных изделий - $10,1 млрд (рост на 2,6%).

Импорт в Россию за 2024 год машин, оборудования, транспортных средств и других товаров составил $147,1 млрд (рост на 0,9% к 2023 году), продукции химической промышленности - $53,5 млрд (снижение на 4,0%), продовольственных товаров и сельхозсырья - $37,7 млрд (рост на 7,0%), текстиля, текстильных изделий и обуви - $18,1 млрд (снижение на 5,5%), металлов и изделий из них - $17,9 млрд (снижение на 6,7%).

ФТС Европа Азия Африка
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