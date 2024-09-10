Сальдо торгового баланса РФ за январь-июль выросло на 20,2% до $87,9 млрд

Москва. 10 сентября. INTERFAX.RU - Положительное внешнеторговое сальдо РФ в январе-июле 2024 года выросло по сравнению с аналогичным периодом 2023 года на 20,2% и составило $87,9 млрд.

Согласно опубликованным во вторник данным Федеральной таможенной службы (ФТС) по экспорту-импорту, экспорт товаров из РФ в январе-июле 2024 года вырос в годовом выражении на 0,7% - до $241,0 млрд, импорт сократился на 7,8%, до $153,1 млрд.

За январь-июль 2023 года внешнеторговое сальдо, по данным ФТС, равнялось $73,1 млрд, в том числе экспорт - $239,2 млрд, импорт - $166,1 млрд.

Экспорт товаров из РФ в Европу за январь-июль 2024 года составил $37,4 млрд, сократившись на 30,6%, в Азию - $181,6 млрд, увеличившись на 8,5%, в Африку - $14,3 млрд, увеличившись на 27,1%, в Америку - $7,6 млрд, увеличившись на 13,5%.

Импорт в РФ из Европы за январь-июль 2024 года составил $41,5 млрд, сократившись на 11,6%, из Азии - $101,1 млрд, снизившись на 5,9%, из Африки - $2,0 млрд, сократившись на 2,6%, из Америки - $8,1 млрд, сократившись на 12,3%.

Экспорт из РФ минеральной продукции за январь-июль 2024 года составил $150,5 млрд, увеличившись на 3,6%, металлов и изделий из них - $32,8 млрд, сократившись на 3,8%, продовольственных товаров и сельхозсырья - $23,9 млрд, сократившись на 4,6%, продукции химической промышленности - $15,5 млрд, сократившись на 1,2%.

Импорт в РФ за январь-июль 2024 года машин, оборудования, транспортных средств и других товаров составил $77,0 млрд, снизившись на 6,9%, продукции химической промышленности - $29,7 млрд, сократившись на 10,9%, продовольственных товаров и сельхозсырья - $21,1 млрд, сократившись на 0,8%.

Как сообщалось, в 2023 году положительное внешнеторговое сальдо РФ составило $140 млрд, что на 58,5% меньше показателя за 2022 год ($337,2 млрд). Экспорт товаров в прошлом году, по данным ФТС, составил $425,1 млрд, снизившись на 28,3% по сравнению с 2022 годом ($592,5 млрд). Импорт в 2023 году достиг $285,1 млрд, увеличившись на 11,7% по сравнению с 2022 годом ($255,3 млрд).