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Монтаж оборудования по выпуску поездов для ВСМ на "Уральских локомотивах" начнется в марте 2026 г.

Москва. 26 февраля. INTERFAX.RU - Монтаж оборудования для производства высокоскоростных поездов на площадке завода "Уральские локомотивы" (входит в холдинг "Синара - Транспортные машины") начнется в марте 2026 года, сообщил гендиректор "Синара - Девелопмент" (строительное подразделение группы "Синара") Тимур Уфимцев журналистам в среду.

"В марте (2026 года - ИФ) мы передаем уже фундаменты под основное технологическое оборудование", - уточнил он.

Уфимцев отметил, что полностью завершить модернизацию "Уральских локомотивов" планируется к концу 2026 года, в настоящее время ведется строительство цеха пусконаладочных работ.

Как сообщалось, в рамках реализации проекта будут также построены цех компонентов кузова, испытательный центр тягового оборудования, здание конструкторского бюро. Кроме того, будет проведено техническое перевооружение главного производственного корпуса и центрального материального склада, переустройство объектов инженерной и транспортной инфраструктуры "Уральских локомотивов".

"Уральские локомотивы" станут выпускать тележки, кузова вагонов, а также осуществлять итоговую сборку и пусконаладку высокоскоростных поездов. В декабре 2024 года на предприятии была изготовлена рама немоторной тележки поезда, с 3 марта начнутся ее испытания на сопротивление усталости. Предполагается, что производственные мощности "Уральских локомотивов" будут выпускать до 18 высокоскоростных поездов в год.

В производственную кооперацию для серийного выпуска высокоскоростных электропоездов будут привлечены более 100 российских производителей компонентов.

Как сообщала газета "Коммерсантъ", "Синара - Транспортные машины" оценивает инвестиции в модернизацию "Уральских локомотивов" в 44 млрд рублей.

Завод "Уральские локомотивы" создан в 2010 году в Верхней Пышме как совместное предприятие группы "Синара" и германского концерна Siemens. СП занималось выпуском пассажирских электропоездов "Ласточка", созданных на основе платформы Siemens Desiro, для РЖД. К 2022 году "Ласточка" на 90% была российским поездом. После ухода Siemens, объявившего в мае 2022 года о прекращении бизнеса в России, "Уральские локомотивы" разработали собственный скоростной поезд "Финист". Он способен развивать скорость до 160 км в час, первые "Финисты" вышли на линию в декабре 2023 года.

Проект высокоскоростной магистрали Москва - Санкт-Петербург предполагает строительство дороги протяженностью 679 км и разработку высокоскоростного подвижного состава. Реализация проекта подразумевает создание нового для РФ технологического направления в железнодорожном сегменте, в частности, появление специализированного сегмента машиностроения для производства высокоскоростных подвижных составов. Время в пути между городами составит 2 часа 15 минут.

Синара Уральские локомотивы
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