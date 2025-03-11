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"Синара-ТМ" полностью локализует выпуск электропоезда "Финист" через год-полтора

Москва. 11 марта. INTERFAX.RU - АО "Синара - транспортные машины" ("Синара-ТМ", СТМ) намерено добиться полной локализации электропоездов "Финист" не позднее 2027 года, сообщил исполнительный директор компании Виталий Вотолевский.

"Мы уже с прошлого года начали выпуск поездов "Финист". На сегодняшний день процент импортных изделий занимает уже менее 5%. Мы предполагаем, что уже через год-полтора все будет полностью отечественным", - сказал он во вторник на вебинаре, посвященном презентации нового выпуска облигаций СТМ.

Вотолевский подчеркнул, что сейчас необходимые для производства "Финистов" изделия поступают из дружественных стран - "соответственно, каких-то рисков по поставкам этих комплектующих мы не видим".

В настоящее время на сети российских железных дорог эксплуатируется пятивагонные "Финисты" серии ЭС104, которая является базовой платформой для линейки полностью импортозамещенных скоростных электропоездов. В частности, на основе ЭС104 создан двухсистемный электропоезд серии ЭС105 для пригородного сообщения. Он оборудован российской тяговой системой и вспомогательным оборудованием для перевозки пассажиров по железным дорогам, электрифицированным как постоянным, так и переменным током. В ноябре прошлого года "Уральские локомотивы" отправили электропоезд "Финист" серии ЭС105 на приемочные и сертификационные испытания. Также планируется к выпуску гибридный электропоезд с автономной тяговой батареей ЭС105А, модификация для участков с высоким пассажиропотоком ЭС106 и двухэтажный электропоезд ЭС106Д.

СТМ - машиностроительный холдинг полного цикла, основанный в 2007 году. Компания объединяет 24 производственные площадки, а также более 60 сервисных центров. Входит в группу "Синара".

Синара СТМ Уральские локомотивы Синара-ТМ Виталий Вотолевский Финист
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