Добыча газа в РФ в аномально теплом январе сократилась на 4%, до 62,5 млрд куб. м

Москва. 26 февраля. INTERFAX.RU - Добыча природного газа в РФ в январе 2025 года составила 62,5 млрд куб. м, что на 4% меньше, чем в январе 2024 года (65,201 млрд куб. м), сообщил Росстат. В то же время этот результат заметно превосходит показатель января 2023 года (61 млрд куб. м).

Привычная для отрасли цифра складывается из публикуемых ведомством данных о добыче горючего природного газа ("газа естественного" - это прежде всего "Газпром") - 53,5 млрд куб. м (-4%), и попутного нефтяного газа ("газ горючий природный нефтяных месторождений") - 9 млрд куб. м (-5%). Добыча ПНГ снижается с середины 2024 года - его производство связано с динамикой квот в рамках договорённостей ОПЕК+.

Добыча газа имеет ярко выраженный сезонный характер, так как газ является главным топливом регулирования сезонной неравномерности в ТЭК. Нынешний отопительный сезон с самого начала шел по теплой траектории (в октябре - на градус теплее климатической нормы, в ноябре - на два, в декабре - на три). В январе средняя температура воздуха по стране (по данным "Системного оператора ЕЭС России") превысила климатическую норму на 6 градусов и на 7 - прошлогоднее значение.

Выработка тепловых электростанций в январе сократилась лишь на 2%. При этом у других видов генерации было более глубокое снижение (выработка АЭС сократилась на 5,1%, ГЭС - уменьшилась на 8,9%).

Выпуск такой газоёмкой продукции, как аммиак (это в том числе основа производства азотных удобрений) в январе увеличился на 10,7%.

На экспортном направлении с начала 2025 года прекратился транзит российского газа через Украину. На этом фоне до максимального возможного уровня выросло использование европейской ветки газопроводной системы "Турецкий поток". Поставки в Турцию находятся на максимальном уровне, планово увеличились поставки в Китай.

В 2021 году в России было произведено 763 млрд куб. м газа, в 2022-м - 676 млрд куб. м, в 2023-м - 638 млрд куб. м и 685 млрд куб. м в 2024-м. В 2022-2023 годах показатели значительно снизились из-за сокращения поставок в западном направлении. С другой стороны, растет потребление внутри страны, а также экспорт в Азию.

Согласно актуальному среднесрочному макропрогнозу, производство газа в РФ в 2025 году запланировано на уровне 695,4 млрд куб. м.