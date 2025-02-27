Мосбиржа допустила биржевые фонды к утренним торгам

Москва. 27 февраля. INTERFAX.RU - Инвесторам с 27 февраля стали доступны сделки с паями биржевых паевых инвестиционных фондов (БПИФ) на утренней торговой сессии фондового рынка "Московской биржи", говорится в сообщении площадки.

Первыми фондами на утренних торгах стали БПИФ "АТОН - Накопительный в рублях" (AMNR) под управлением УК "Атон-менеджмент" и БПИФ "Альфа-Капитал Облигации с переменным купоном" (AKFB) под управлением УК "Альфа-Капитал".

Таким образом, на утренней сессии инвесторы сейчас могут заключать сделки со 116 ценными бумагами: 57 акциями, 57 ОФЗ и паями двух БПИФов.

Мосбиржа возобновила утреннюю сессию на фондовом рынке 27 января.