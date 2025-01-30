Потребрасходы во Франции в декабре выросли на 0,7%, лучше прогноза

Москва. 30 января. INTERFAX.RU - Потребительские расходы во Франции в декабре увеличились на 0,7% по сравнению с предыдущим месяцем. Об этом говорится в сообщении Национального статистического управления Insee.

Опрошенные Bloomberg аналитики прогнозировали рост показателя на 0,1%.

Согласно пересмотренным данным, в ноябре потребрасходы повысились на 0,2%. Ранее сообщалось о росте показателя на 0,3%.

Расходы на энергоносители в декабре увеличились на 2,5% после снижения на 0,9% в ноябре, тогда как расходы на продукты питания снизились на 1,5% после роста на 0,5% месяцем ранее.

Потребление промышленных товаров в прошлом месяце увеличилось на 1,9%. Расходы на товары длительного пользования подскочили на 3%, на одежду и текстиль - на 1,8%.

Данные о потребительских расходах за январь будут опубликованы 28 февраля.