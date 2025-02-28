Рынок акций РФ завершил пятницу и неделю снижением

Москва. 28 февраля. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ в пятницу продолжил коррекционное снижение умеренными темпами из-за фиксации прибыли инвесторами перед выходными днями на фоне ожиданий пролонгации жесткой монетарной политики ЦБ РФ из-за высокой инфляции и ослабления надежд на скорое урегулирование конфликта вокруг Украины. Индекс МосБиржи на фоне ослабления рубля смог удержаться выше рубежа 3200 пунктов, лидерами снижения выступили акции МКБ (-4,4%), ГК "Самолет" (-4,4%) и "Магнита" (-4,3%).

По итогам основных торгов индекс МосБиржи составил 3200,48 пункта (-1%, утром индекс опускался ниже 3150 пунктов), индекс РТС - 1142,37 пункта (-1,6%); цены большинства "голубых фишек" на Мосбирже снизились в пределах 4,2%.

Официальный курс доллара США, установленный ЦБ РФ с 1 марта, составил 88,2568 руб. (+56,01 копейки).

За неделю индексы МосБиржи и РТС снизились на 2,5-2,6%, доллар от ЦБ РФ подрос на 0,09 рубля.

Подешевели также акции "ММК" (-4,2%), "Селигдара" (-4,2%), ОК "Русал" (-3,9%), МКПАО "ВК" (-3,9%), "Северстали" (-3,8%), АФК "Система" (-3,4%), "Т-Технологий" (-3%), "НЛМК" (-2,7%), "Газпром нефти" (-2,6%), "НОВАТЭКа" (-2,2%), "Московской биржи" (-1,9%), "Сургутнефтегаза" (-1,9% и -0,6% "префы"), "Газпрома" (-1,7%), "АЛРОСА" (-1,6%), "ЛУКОЙЛа" (-1,6%), Сбербанка (-1,5% и -1,6% "префы"), ВТБ (-1,5%), "Аэрофлота" (-1,2%), "Норникеля" (-1,2%), "Роснефти" (-1%), ПАО "Полюс" (-0,9%), "РусГидро" (-0,8%), "Интер РАО" (-0,5%), "Татнефти" (-0,3%).

Подорожали акции "МТС" (+0,7%).

Чистая прибыль "АЛРОСА" по РСБУ за 2024 год упала более чем в 10 раз, до 8,32 млрд рублей с 83,4 млрд рублей годом ранее, сообщила компания в пятницу. Выручка снизилась на 29% (до 192,3 млрд рублей) при снижении себестоимости на 13% (до 134 млрд рублей); валовая прибыль упала на 49% (до 58,5 млрд рублей).

Отчетность "АЛРОСА" по РСБУ является неконсолидированной, в ней не учитываются показатели "дочек" компании, крупнейшие из которых "Алмазы Анабара" и "Севералмаз".

Российско-американские консультации в Стамбуле прошли в содержательном ключе, стороны условились продолжить диалог по данному каналу, сообщил МИД РФ в пятницу. "В конкретном плане американской стороне предложено рассмотреть возможность восстановления прямого авиасообщения", - отмечается в сообщении.

Президент США Дональд Трамп заявил о продвижении в переговорах о решении украинского конфликта, отметив, что доволен тем, как ведет себя Россия.

По словам Трампа, если завершения украинского конфликта не удастся достичь быстро, его урегулирование может не случиться вообще. "Я думаю, мы добьемся успешного мира, это будет продолжительный мир. Я думаю, это случится быстро. Если это не случится быстро, это может не случиться вообще", - заявил он в ходе совместной пресс-конференции с британским премьером Киром Стармером.

Трамп вновь отметил, что хотел бы добиться прекращения огня, а затем достигнуть соглашения об урегулировании конфликта.

Также Трамп выразил уверенность, что президент России Владимир Путин будет выполнять обязательства в рамках урегулирования украинского кризиса. "Думаю, он будет выполнять то, что пообещает", - сказал Трамп, отвечая на вопрос о том, может ли он доверять Путину в том, что касается Украины.

Кроме того, Трамп заявил в четверг, что не верит в возможность новых боевых действий на Украине в случае достижения соглашения об урегулировании нынешнего конфликта. "Нет, я не думаю так", - сказал он, отвечая на вопрос журналиста в Белом доме, согласен ли он с премьером Великобритании Стармером, что Москва может попытаться возобновить военные действия после того, как будет согласована сделка.

Тем временем Трамп решил продлить на год режим ЧС, предусматривающий действие ряда санкций против РФ, сообщалось в четверг в документе Белого дома, переданном в американский Федеральный реестр. Этот режим предусматривает продление ряда антироссийских санкций, введенных указами президентов США в 2014, 2018 и 2022 годах.

Комментарии аналитиков

Как отмечает эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Александр Шепелев, индекс МосБиржи завершил неделю снижением, коррекция последних дней была вполне ожидаемой.

Во-первых, затянулась пауза в новостном фоне, связанном с переговорами РФ и США, и геополитический оптимизм начал постепенно угасать. Во-вторых, сказалась рыночная конъюнктура: при относительно крепком рубле цены на нефть Brent отступили вниз ближе к $70 за баррель. В-третьих, свежие данные Росстата по инфляции указали на сохраняющееся давление цен, что усиливает ожидания более продолжительного периода высоких ставок, полагает эксперт.

Мировые биржевые индексы тоже оказались во власти продавцов. Президент США Дональд Трамп подтвердил планы ввести тарифы в 25% на импорт из Канады и Мексики с 4 марта и повысить пошлины на китайские товары на 10%. Дополнительное давление на общий сантимент оказала слабая макроэкономическая статистика США - число обращений за пособиями по безработице за неделю превысило прогноз аналитиков.

Март начнется с публикации производственных индексов PMI в Китае, еврозоне и США. Кроме того, Евростат в понедельник сообщит предварительную оценку ИПЦ за февраль. Текущая коррекция на российском рынке в целом видится умеренной, если учитывать масштаб его подъема за последние два месяца. При появлении новых позитивных сигналов со стороны геополитики возвращение индекса МосБиржи выше 3300 пунктов может быть вопросом одной-двух сессий. Прогноз по индексу МосБиржи на 3 марта - 3150-3300 пунктов, считает Шепелев.

Аналитик Промсвязьбанка Евгений Локтюхов оценивает вышедшую отчетность "АЛРОСА" как ожидаемо слабую. Ввиду неблагоприятной конъюнктуры рынков алмазов и санкционных ограничений выручка и EBITDA компании заметно снизились и оказались несколько хуже консенсуса "Интерфакса", причем компания заметно нарастила и складские запасы, и долговую нагрузку. Отрицательный свободный денежный поток и чистый убыток за второе полугодие в размере 17,3 млрд руб. не позволяют рассчитывать и на выплату финальных дивидендов "АЛРОСА", отмечает аналитик.

"Мы пока не видим оснований для существенного улучшения ситуации на рынках алмазной продукции и отмечаем крепость рубля. Поэтому не ждем резкого улучшения финансовых показателей "АЛРОСА" в этом году - ее форвардные оценки (P/E2025 - 9,5х; EV/EBITDA2025 - 6,4х) не являются низкими и соответствуют уровням до начала СВО. Оценка справедливой стоимости акций "АЛРОСА" составляет 73 руб., что отражает долгосрочный позитивный взгляд на рынки сбыта. В ближайшей перспективе бизнес-метрики вряд ли будут триггером для роста - раскрытие потенциала курсовой стоимости бумаг "АЛРОСА" будет в большей степени зависеть от ситуации в геополитике", - считает Локтюхов.

Как отмечает аналитик ФГ "Финам" Игорь Додонов, в пятницу на мировых рынках преобладали пессимистичные настроения, инвесторы с тревогой оценивают последствия предстоящих изменений во внешнеторговой политике новой американской администрации. Президент США Трамп накануне подтвердил планы по введению с 4 марта импортных пошлин в размере 25% против Канады и Мексики, а также сообщил, что повысит тарифы для Китая дополнительно на 10%. Ранее на этой неделе Трамп пообещал в скором времени ввести 25%-ные тарифы на товары из ЕС, причем европейцы уже предупредили о жестких ответных мерах.

Трейдеры опасаются, что эскалация торговых войн подорвет экономический рост в мире, в том числе и в самих США, а также повысит проинфляционные риски, что может помешать ведущим центробанкам продолжить смягчение монетарной политики. Кроме того, давление на рынки в последние дни оказывали не самые благоприятные отчетности компаний, прежде всего из технологического сектора, отмечает аналитик.

Рынок акций РФ продолжил снижение в пятницу из-за ослабления надежд на скорое урегулирование украинского конфликта и постепенное улучшение отношений между РФ и странами Запада, которые были главным драйвером мощного роста рынка в предыдущие недели. Комментарии на эту тему из США становятся все более противоречивыми и неопределенными, что не добавляет оптимизма инвесторам, как и известие о том, что Трамп продлил ряд действующих антироссийских санкций еще на год. На таком фоне у все большего числа инвесторов возникает желание зафиксировать прибыль, считает Додонов.

Индекс МосБиржи на дневном графике протестировал нижнюю границу локального восходящего клина. В случае подтверждения ее пробоя следующей целью снижения станет отметка 3060 пунктов с закрытием "гэпа" от 13 февраля, полагает представитель "Финама".

По словам аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой, в феврале индексы МосБиржи и РТС обновили максимумы с мая 2024 года, получив импульс к повышению после новостей о телефонном разговоре Путина и Трампа, который заложил базу для проведения дальнейших переговоров делегаций США и РФ и сближению позиций сторон в украинском конфликте. Даты личной встречи Путина и Трампа при этом, вопреки рыночным надеждам, пока назначено не было, а позиция Европы в отношении России оставалась жесткой (ЕС ввел 16-й пакет санкций и объявил о подготовке 17-го пакета), что спровоцировало фиксацию прибыли в последние дни февраля.

Индекс МосБиржи в результате коррекции с годовых максимумов подходил к краткосрочной поддержке 3140 пунктов (средняя полоса Боллинджера дневного графика), стабилизация ниже которой может привести к закрытию "гэпа" месяца и движению в район 3059 пунктов с рисками пробоя 3000 пунктов при отсутствии позитивных геополитических новостей. Среднесрочный "бычий" сигнал сохраняется выше 2800 пунктов. Индекс РТС для закрытия "гэпа" должен будет опуститься к 1014 пунктам. Нисходящее движение по обоим индикаторам может проходить главным образом в рамках фиксации прибыли, в том числе по рублю.

С фундаментальной точки зрения в марте российский рынок акций по-прежнему будет реагировать на геополитические новости или их отсутствие, при этом последнее может спровоцировать развитие коррекционного снижения индексов МосБиржи и РТС и закрытие образованных в феврале "гэпов". США и РФ на данный момент демонстрируют готовность к продолжению диалога, что должно обеспечить российским акциям среднесрочную базу для роста, но инвесторы ждут конкретики в отношении мирного соглашения и должны учитывать сохранение жесткой позиции ЕС, которая мешает компромиссу. Неспособность сторон договориться может привести к новому витку эскалации, который является одним из основных нисходящих рисков для российского рынка в краткосрочном периоде. Инвесторы тем временем ждут объявления даты встречи Путина и Трампа, напомнила Кожухова.

По оценке руководителя направления инвестиционного консультирования компании "Алор брокер" Алексея Антонова, у рынка акций сократились поводы для роста, поскольку стало понятно, что быстро украинская проблема не решится, а значит, ни о каком санкционном послаблении к России говорить рано. Более того, Штаты продлили на год введенные ранее антироссийские санкции. Рост инфляции в РФ откладывает и начало монетарного послабления со стороны ЦБ РФ. Теперь остается надеяться, что в марте Банк России не повысит ключевую ставку, отмечает эксперт.

"Поводов для начала новой волны роста мы не видим. С другой стороны, среди инвесторов присутствует определенная доля эйфории - ожидания, что худшее уже пройдено. Поэтому сильных дальнейших распродаж не ждем. Напоминаем, что у "медведей" по-прежнему маячит актуальная цель - закрытие дивидендного "гэпа" от 13 февраля, для чего рынок нужно опустить в район 3000 пунктов по индексу МосБиржи. При таком сценарии имеет смысл немного докупить в портфель акций, прежде всего финансового сектора", - считает Антонов.

Мировые фондовые индексы

В Азии в пятницу преобладала негативная динамика индексов акций (японский индекс Nikkei 225 упал на 2,9%, австралийский ASX Australia - на 1,2%, южнокорейский Kospi - на 3,4%, китайский Shanghai Composite - на 2%, гонконгский Hang Seng потерял 3,3%), в Европе динамика смешанная (индексы CAC 40, FTSE подросли на 0,4-0,8%, DAX просел на 0,2%), растут США (индексы к 18:50 по Москве прибавили 0,5-0,6%).

В феврале уже вступили в силу 10%-ные пошлины на все поставляемые в Штаты китайские товары, в ответ на что Пекин ввел дополнительную пошлину в размере 15% на импорт сжиженного природного газа и угля из США, а также 10%-ную пошлину на импорт нефти.

Трамп в четверг подтвердил, что намерен с 4 марта ввести пошлины в размере 25% на товары из Мексики и Канады. Кроме того, с этой же даты в отношении товаров из Китая будут введены "дополнительные пошлины в 10%".

Доходы населения США в январе подскочили на 0,9% по сравнению с предыдущим месяцем, говорится в отчете министерства торговли страны. Это рекордный рост с января прошлого года. Опрошенные Bloomberg аналитики ожидали намного более умеренного подъема, на 0,4%.

Расходы американцев сократились на 0,2%, показав отрицательную динамику впервые с марта 2023 года. Эксперты прогнозировали рост на 0,2%.

Нефть

На нефтяном рынке к вечеру в пятницу цены снижаются после отскока накануне.

Стоимость апрельских фьючерсов на Brent к 18:50 по Москве в пятницу составила $73,22 за баррель (-1,1% и +2,1% в четверг), апрельская цена фьючерса на WTI - $69,74 за баррель (-0,9% и +2,5% накануне).

Рынок завершает в "минусе" как эту неделю, так и весь февраль на фоне угроз Вашингтона ввести пошлины на импорт в отношении основных торговых партнеров США. Торговые войны сдерживают аппетит к риску на мировых рынках, способствуют укреплению доллара, а также ухудшают перспективы спроса на энергоносители.

Поддержку рынку в четверг оказали новости об ужесточении американских санкций против Венесуэлы. Трамп отменил выданное ранее компании Chevron Corp. разрешение экспортировать венесуэльскую нефть, объяснив это тем, что Каракас не выполнил свою часть договоренностей и медленно принимает выдворяемых из США нелегалов.

Кроме того, трейдеры продолжают следить за переговорами по Украине, полагая, что снижение напряженности в регионе может привести к возобновлению поставок из РФ, отмечает Market Watch.

"Второй эшелон" Мосбиржи

Во "втором эшелоне" на Мосбирже снизились "префы" банка "Санкт-Петербург" (-10,4%), акции "Росгосстраха" (-6,7%), ПАО "РН-Западная Сибирь" (-6%), "ВСМПО-Ависма" (-5,9%), "Трубной металлургической компании" (-5,3%), ПАО "Россети Юг" (-5,1%), "СПБ биржи" (-4,5%), ПАО "Сегежа Групп" (-4,3%).

Выросли акции ПАО "Объединенная авиастроительная корпорация" (+2,7%), банка "Приморье" (+2,6%), ПАО "ТНС энерго Ярославль" (+2,4% и +4,7% "префы"), ПАО "Абрау-Дюрсо" (+2,4%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи за день составил 123,82 млрд рублей (из них 11,92 млрд рублей пришлось на акции "Т-Технологии", 11,64 млрд рублей на бумаги "Газпрома" и 9,76 млрд рублей на обыкновенные акции Сбербанка).