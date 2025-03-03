Перевозки пассажиров РЖД в дальнем следовании снизились в феврале на 4,3%

Москва. 3 марта. INTERFAX.RU - Перевозки пассажиров по сети ОАО "РЖД" в дальнем следовании снизились в феврале 2025 года на 4,3% в годовом исчислении, до 7,7 млн человек, сообщила компания.

Всего, по оперативным данным, в феврале 2025 грла на инфраструктуре РЖД было перевезено 91,1 млн пассажиров, что на 1,5% ниже, чем за 29 дней февраля прошлого года, из них в пригородном сообщении - 83,4 млн (-1,2%).

Пассажирооборот в феврале 2025 года составил 8,3 млрд пасс-км, что на 1,5% ниже по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, в том числе в пригородном сообщении - 2,4 млрд пасс-км (-0,9%), в дальнем следовании - 5,9 млрд пасс-км (-1,7%).

Всего за январь-февраль 2025 года железными дорогами было перевезено 184 млн пассажиров (+1,6% к январю-февралю 2024 года), из них в пригородном сообщении - 166,4 млн (+1,9%), в дальнем следовании - 17,6 млн (-0,9%).

Пассажирооборот на сети РЖД с начала 2025 года вырос на 1% к уровню прошлого года и составил 18,8 млрд пасс-км, в том числе в пригородном сообщении - 4,9 млрд пасс-км (+2,6%), в дальнем следовании - 13,8 млрд пасс-км (+0,5%).