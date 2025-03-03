Поиск

Перевозки пассажиров РЖД в дальнем следовании снизились в феврале на 4,3%

Москва. 3 марта. INTERFAX.RU - Перевозки пассажиров по сети ОАО "РЖД" в дальнем следовании снизились в феврале 2025 года на 4,3% в годовом исчислении, до 7,7 млн человек, сообщила компания.

Всего, по оперативным данным, в феврале 2025 грла на инфраструктуре РЖД было перевезено 91,1 млн пассажиров, что на 1,5% ниже, чем за 29 дней февраля прошлого года, из них в пригородном сообщении - 83,4 млн (-1,2%).

Пассажирооборот в феврале 2025 года составил 8,3 млрд пасс-км, что на 1,5% ниже по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, в том числе в пригородном сообщении - 2,4 млрд пасс-км (-0,9%), в дальнем следовании - 5,9 млрд пасс-км (-1,7%).

Всего за январь-февраль 2025 года железными дорогами было перевезено 184 млн пассажиров (+1,6% к январю-февралю 2024 года), из них в пригородном сообщении - 166,4 млн (+1,9%), в дальнем следовании - 17,6 млн (-0,9%).

Пассажирооборот на сети РЖД с начала 2025 года вырос на 1% к уровню прошлого года и составил 18,8 млрд пасс-км, в том числе в пригородном сообщении - 4,9 млрд пасс-км (+2,6%), в дальнем следовании - 13,8 млрд пасс-км (+0,5%).

РЖД
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

"Билайн" сообщил об устранении последствий DDoS-атаки, сервисы работают штатно

Кремль назвал недостоверной информацию Bild о переговорах по перезапуску "Северных потоков"

Индекс PMI обрабатывающих отраслей РФ в феврале снизился до 50,2п с 53,1п в январе

Индекс PMI обрабатывающих отраслей РФ в феврале снизился до 50,2п с 53,1п в январе

Объем торгов на "Мосбирже" в выходные 1-2 марта составил 10,1 млрд рублей

В МЧС предварительно связали пожар на НПЗ в Уфе с технологическим процессом

Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине5940 материалов
80-летие Победы в Великой Отечественной войне80-летие Победы в Великой Отечественной войне48 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2195 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе350 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ32 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости374 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России54 материалов
Нападение на Crocus City HallНападение на Crocus City Hall329 материалов
Смена власти в СирииСмена власти в Сирии166 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние224 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау87 материалов
Взрыв на Крымском мостуВзрыв на Крымском мосту113 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });