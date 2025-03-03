Среднесуточная погрузка на сети РЖД в феврале снизилась на 6%

Падение к 29 дням февраля 2024 года составило 9,3%

Москва. 3 марта. INTERFAX.RU - Погрузка на сети ОАО "Российские железные дороги" в феврале 2025 г. составила 87 млн тонн, что на 9,3% меньше, чем за 29 дней февраля прошлого года (в 2025году в феврале 28 дней - ИФ); среднесуточная погрузка составила 3,106 млн тонн, что на 6% меньше предыдущих показателей, сообщила компания.

По сравнению с предыдущим месяцем падение погрузки ускорилось, в январе 2025 года она составила 93,1 млн тонн, снизившись на 1,8% к январю 2024 года.

РЖД поясняют, что помимо фактора високосного 2024 года, заложившего высокую базу для сравнения показателей погрузки, на предъявление грузов повлиял ряд внешних факторов, связанных с изменением конъюнктуры товарных рынков и логистики.

"Сокращение активности в строительном секторе обусловило снижение объемов предъявления в феврале строительных грузов (-22,3%), цемента (-16,9%) и черных металлов (-13,7%), также уменьшилась на 6,5% погрузка нефтяных грузов. При этом в условиях перераспределения заявок между производственными площадками нефтяных холдингов РЖД обеспечивают эффективное взаимодействие как с грузоотправителями, так и с операторами подвижного состава для быстрого подсыла порожних цистерн под погрузку", - сообщает компания.

По данным РЖД, при общем снижении погрузки зерна зафиксирован рост отправок внутри страны (+25,2%), преимущественно из Сибири и Урала, на фоне высокого урожая зерна в данных регионах.

Прирост погрузки в феврале показали также каменный уголь (+0,5%) и удобрения (+10,8%). Кроме того, увеличена погрузка бумаги (+5,4%) и цветных металлов (+13,5%).

Положительная динамика также обеспечена по экспорту ряда неугольных грузов на Восток, в том числе удобрений (+20,1%), железной руды (+11%) и грузов высокого передела, перевозимых в контейнерах (+3,1%), отмечают РЖД.

Грузооборот за февраль 2025 года снизился по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 1,5% и составил 198,1 млрд тарифных тонно-км, грузооборот с учетом пробега вагонов в порожнем состоянии за это же время уменьшился на 1,3% и составил 245,5 млрд т-км.

Погрузка за январь-февраль 2025 года, по оперативным данным, составила 180 млн тонн, что на 5,6% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

За два месяца железными дорогами было погружено: каменного угля - 56,6 млн тонн (-0,4% к январю-февралю 2024 года), кокса - 1,7 млн тонн (-8,9%), нефти и нефтепродуктов - 33,1 млн тонн (-4,9%), руды железной и марганцевой - 16,8 млн тонн (-1,5%), черных металлов - 8,9 млн тонн (-13,1%), лома черных металлов - 967 тысяч тонн (-10,1%), химических и минеральных удобрений - 12 млн тонн (+8,9%), цемента - 2,2 млн тонн (-15,6%), лесных грузов - 4,3 млн тонн (-4%), зерна - 3,7 млн тонн (-28,7%), строительных грузов - 11,5 млн тонн (-26%), руды цветной и серного сырья - 2,6 млн тонн (-1,1%), химикатов и соды - 3,4 млн тонн (-2,4%), промышленного сырья и формовочных материалов - 4 млн тонн (-18%), остальных, в том числе грузов в контейнерах - 18,1 млн тонн (-3,4%).

Грузооборот с начала 2025 года вырос по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 2,5% и составил 418,6 млрд тарифных т-км, грузооборот с учетом пробега вагонов в порожнем состоянии за это же время увеличился на 2,1% и составил 518,1 млрд т-км.

Ранее источник, знакомый с деятельностью компании, сообщил "Интерфаксу", что среднесуточная погрузка на сети РЖД в феврале 2025 года снизилась на 6% по сравнению с февралем 2024 года - до 3 106 000 тонн. По его данным, среднесуточный план погрузки на февраль составлял 3 103 000 тонн, план на март предполагает среднесуточную погрузку в 3 305 000 тонн.