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Производство нефти и эквивалентов в Канаде достигло рекордных объемов в декабре

Москва. 3 марта. INTERFAX.RU - Производство нефти и нефтяного эквивалента в Канаде достигло рекордных объемов в декабре, в том числе благодаря возросшему экспорту, пишет MarketWatch.

По данным статуправления Канады, в декабре в стране было произведено 152,25 млн баррелей нефти - на 5,6% больше, чем в ноябре и на 1,56% больше, чем в декабре 2023 года.

Производство нефтяного эквивалента составило 17,927 млн баррелей, что соответствует росту на 3,9% и 5,9% по сравнению с предыдущим месяцем и декабрем предыдущего года соответственно.

В отчетном месяце Канада экспортировала 130,375 млн баррелей нефти и нефтяного эквивалента - на 3,3% больше, чем в ноябре и на 2% больше, чем в декабре 2023 года.

Пока неясно, как введение пошлин на канадский импорт в США повлияет на нефтяной сектор.

По данным Управления энергетической информации (EIA) Минэнерго США, в декабре Штаты импортировали из Канады рекордные 152,9 млн баррелей нефти и нефтепродуктов - на 10,2% больше, чем за аналогичный период 2023 года. За весь 2024 год было импортировано более 1,7 млрд баррелей нефти и нефтепродуктов - на 5% больше, чем в 2023 году.

Канада США
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