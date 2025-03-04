Индексы МосБиржи и РТС выросли на 2% на старте основной сессии

Москва. 4 марта. INTERFAX.RU - Российский рынок акций на старте торгов основной сессии на "Мосбирже" подскочил вверх на фоне сообщений американских СМИ о решении президента США Дональда Трампа приостановить всю военную помощь Украине в рамках процесса мирного урегулирования конфликта Россия-Украина.

Индексы РТС и МосБиржи за минуту торгов прибавили по 2%, лидируют в росте акции "Аэрофлота" (+2,1% к уровню закрытия вечерней сессии).

К 10:01 индекс МосБиржи вырос на 2% до 3209,87 пункта, индекс РТС вырос на 2% до 1132,98 пункта; цены большинства "голубых фишек" на "Мосбирже" выросли в пределах 1,9%.

Официальный курс доллара США, установленный Банком России с 4 марта, составляет 89,2497 рубля (+99,29 копейки).

Также подорожали акции "НОВАТЭКа" (+1,9%), "Газпром нефти" (+1,8%), "Норникеля" (+1,7%), МКПАО "Яндекс" (+1,7%), МКБ (+1,7%), ОК "Русал" (+1,3%), Сбербанка (+1,2%), "Роснефти" (+1,1%), "Магнита" (+1%), "МТС" (+1%), ВТБ (+0,9%), "Татнефти" (-0,9%).

Bloomberg сообщил со ссылкой на высокопоставленного представителя Минобороны США, что президент Трамп приказал приостановить всю военную помощь Украине. По его данным, США приостанавливают всю текущую военную помощь Украине до тех пор, пока Трамп не решит, что лидеры страны продемонстрируют добросовестную приверженность миру.

Источник сообщил, что Трамп приказал министру обороны Питу Хегсету сделать паузу в поставках вооружений. Как заявил чиновник, поставки всей военной техники США, которая в настоящее время не находится на Украине, будут приостановлены, включая оружие, перевозимое самолетами и кораблями, а также ожидающее в транзитных зонах в Польше.

Ранее Wall Street Journal сообщила, что администрация Трампа прекратила финансирование новых поставок оружия на Украину и рассматривает возможность заморозки поставок оружия из запасов США.

Президент США Трамп заявил 3 марта, что считает недопустимой идею, согласно которой украинский конфликт продлится еще годы. "Мы хотим, чтобы это быстро закончилось. Это не должно тянуться годами", - сказал он журналистам в Белом доме.

По его словам, Россия и жители Украины готовы к урегулированию конфликта. "Россия и украинский народ хотят заключить соглашение", - сказал он журналистам. По мнению Трампа, в итоге представителям США, России, Украины, европейских стран "нужно будет собраться за одним столом и заключить сделку".

Экономическая заинтересованность Вашингтона в будущем Украины является лучшей гарантией безопасности страны, считает вице-президент США Джей Ди Вэнс.

"Если вам нужны реальные гарантии безопасности (...), то самая лучшая гарантия безопасности - это обеспечить американцам экономическую перспективу в будущем Украины", - сказал Вэнс Fox News.

По его словам, дверь в Белый дом президенту Украины Владимиру Зеленскому открыта, если он готов "серьезно говорить о мире". Как отметил вице-президент, США "не хотят финансировать войну бесконечно".

Как отмечают аналитики компании "Цифра брокер", над российским рынком акций по-прежнему довлеет геополитика.

3 марта рынок просел, поскольку 28 февраля сорвались ключевые переговоры США и Украины, что усилило опасения по поводу перспектив урегулирования конфликта. Дополнительное давление оказали заявления ряда европейских стран о намерении усилить военную поддержку Украины. Однако далее последовал отскок вверх на новостях, что США прекращают военную поддержку Украины.

Руководитель направления инвестиционного консультирования компании "Алор брокер" Алексей Антонов также отмечает, что поводом для распродаж в начале недели стал пятничный конфликт США и Украины, резко снизивший надежды на скорое урегулирование военной фазы противостояния на Украине и снятия, хотя бы частичного, санкций с России.

Однако уже вечером в понедельник и утром во вторник рынок восстанавливается на свежих геополитических новостях: Штаты объявили о приостановке помощи Украине, а СМИ пишут, что администрация США также изучает планы отмены антироссийских санкций.

Индекс МосБиржи сформировал новую техническую поддержку в районе 3150 пунктов, откуда индикатор 4 раза с 13 февраля разворачивался вверх. Это стоит учитывать при торговле. Таким образом, нельзя исключать, что рынок будет формировать боковик с границами 3150-3330 пунктов, если геополитика не внесет свою лепту в дальнейшие настроения участников торгов, считает Антонов.

Однако не радует динамика нефти: Brent начала тестировать сильную поддержку $71 за баррель. Причины распродажи нефтяных контрактов тоже кроются в геополитике - даже частичное снятие санкций с России может увеличить объем российского углеводородного экспорта. Не исключены также совместные проекты России и США в области добычи, например, в Арктике. Пробой данного уровня поставит техническую цель снижения еще на $6, полагает Антонов.

Начальник отдела экономического и отраслевого анализа Промсвязьбанка Евгений Локтюхов ожидает закрепления индекса МосБиржи выше 3200 пунктов.

Общерыночный сантимент поддержали, оживив позитивные геополитические ожидания, заявления Трампа о недопустимости затягивания конфликта на Украине.

"Рассчитываем, что на последних геополитических новостях, в частности, сообщениях СМИ о приостановке поставок вооружения на Украину и обсуждении в США возможностей по ослаблению антироссийских санкций, индекс МосБиржи постарается закрепиться выше 3200 пунктов. Целевым на сегодня по индексу пока видим тот же диапазон - 3175-3225 пунктов. Не исключаем внутридневных попыток пойти выше", - считает Локтюхов.

В США накануне индексы акций снизились на 1,5-2,6% во главе с Nasdaq, инвесторы оценивали статданные и ждали вступления в силу импортных пошлин.

Президент США Дональд Трамп удвоил пошлины на китайские товары, заявив, что Пекин не принял должные меры для сдерживания притока наркотиков в США.

Ранее сообщалось, что 4 марта вступят в силу 25%-ные пошлины на весь импорт из Канады и Мексики, а ранее объявленный 10%-ный тариф на китайский импорт будет увеличен до 20%.

3 марта из сообщения Института управления поставками (ISM) стало известно, что индекс деловой активности в производственном секторе США (ISM Manufacturing) в феврале снизился до 50,3 пункта по сравнению с 50,9 пункта месяцем ранее. Аналитики в среднем ожидали уменьшения показателя до 50,5 пункта, по данным Trading Economics. Значение индекса выше 50 пунктов говорит об усилении деловой активности в производственном секторе, ниже - о ее ослаблении.

Позднее этой неделе ISM обнародует индекс деловой активности в секторе услуг, а в пятницу будет опубликован отчет о состоянии рынка труда США за февраль.

В Азии во вторник преобладает негативная динамика индексов (японский Nikkei 225 просел на 1,2%, австралийский ASX Australia - на 0,7%, южнокорейский Kospi - на 0,2%, китайский Shanghai Composite подрос на 0,2%, гонконгский Hang Seng снижается на 0,02%), но "плюсуют" американские фондовые фьючерсы (контракты на индексы растут на 0,2-0,5%).

Индекс потребительского доверия в Японии в феврале опустился до 35 пунктов (минимальный уровень с марта 2023 года) по сравнению 35,2 пункта месяцем ранее. Это стало неожиданностью для аналитиков, которые предполагали подъем в среднем до 35,7 пункта, по данным Trading Economics.

Безработица в Японии в январе увеличилась до 2,5% по сравнению с 2,4% в предыдущий месяц. Аналитики прогнозировали сохранение показателя на этой отметке.

Капзатраты японских компаний в четвертом квартале сократились на 0,2% относительно аналогичного периода 2023 года. Это стало первым снижением показателя с начала 2021 года, причем эксперты прогнозировали повышение в среднем на 4,9%.

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо заявил, что если решение администрации президента США Дональда Трампа о введении пошлин на канадские товары вступит в силу 4 марта то Оттава немедленно ответит введением пошлин на американские товары.

"Канада не оставит это неоправданное решение без ответа. Если американские тарифы вступят в силу сегодня вечером (в ночь на среду по московскому времени - ИФ), Канада (...) введет 25-процентные пошлины на американские товары стоимостью $155 млрд", - сказал Трюдо.

Введение пошлин начнется с товаров общей стоимостью $30 млрд, а на оставшиеся товары стоимостью $125 млрд - в течение 21 дня.

Трюдо считает, что введению США пошлин "нет оправдания", поскольку принимаемые канадскими властями меры позволили с декабря 2024 года по январь 2025 года сократить поток поступающего в США из Канады фентанила на 97%.

На нефтяном рынке утром во вторник цены остаются под давлением продаж, накануне откат ускорился после подтверждения ОПЕК+ своих планов по постепенному увеличению добычи с апреля.

К 10:01 по Москве майские фьючерсы на Brent дешевели на 0,8% до $71,04 за баррель (-1,2% накануне), апрельские фьючерсы на WTI к этому времени дешевели на 0,6% до $67,97 за баррель (-1,4% в понедельник).

Страны-участницы коалиции ОПЕК+, объявившие ранее о добровольных сокращениях добычи нефти, начнут постепенное ее увеличение с апреля, как и планировалось ранее, говорится в сообщении ОПЕК.

Соответствующее решение представители Саудовской Аравии, России, Ирака, ОАЭ, Кувейта, Казахстана, Алжира и Омана приняли 3 марта в ходе конференц-колла, на котором были оценены текущее состояние рынка и его перспективы.

"С учетом здорового состояния рынка и прогнозов по его позитивным перспективам, они (участники встречи - ИФ) подтвердили свое решение, согласованное 5 декабря 2024 года, приступить к постепенному возврату сокращенных добровольно объемов добычи в размере 2,2 млн б/с с 1 апреля 2025 года", - говорится в сообщении.

При этом подчеркивается, что политика альянса в отношении наращивания добычи остается гибкой: "Постепенное увеличение может быть приостановлено или отменено в зависимости от рыночных условий. Это позволит альянсу продолжать поддерживать стабильность нефтяных рынков".