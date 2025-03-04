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Минфин не намерен менять структуру вложений ФНБ и добавлять в нее криптоактивы

Москва. 4 марта. INTERFAX.RU - Минфин РФ не планирует менять текущую нормативную структуру вложений Фонда национального благосостояния, и, в частности, добавлять в нее криптоактивы - они слишком волатильны, а пока уровень накоплений в ФНБ не позволяет думать о рискованных инвестициях, заявил журналистам замминистра финансов Владимир Колычев.

"Нет. Золото и юань", - ответил Колычев на вопрос о том, возможны ли изменения в структуре вложений ФНБ.

Доля юаней в нормативной структуре ФНБ - до 60%, золота - до 40%.

Обсуждений создания в России стратегического резерва в криптовалютах, по аналогии с задуманным в США администрацией Дональда Трампа, Колычев не слышал. "Это больше вопрос к ЦБ. Я, честно говоря, не слышал, чтобы были такие обсуждения", - сказал он. Говорить о возможности включения криптоактивов в структуру вложений ФНБ в любом случае сейчас преждевременно, пояснил замминистра.

"С точки зрения суверенных бюджетных резервов нам важно, чтобы активы, в которые были вложены эти резервы, можно было очень быстро реализовать и без ценовой большой переоценки, чтобы наша реализация не привела к тому, что мы получим не рубль за рубль, а 50 копеек за рубль. А криптоактивы - это актив с повышенной волатильностью. Мы для себя не рассматривали никогда точно по ФНБ, и не планируем рассматривать. В целом концепция накопления ФНБ - и законодательно так, и здесь логика есть - что мы до определенного уровня в очень безрисковых активах, которые ликвидные, быстро можно реализовать, накапливаем, от 7 до 10% ВВП. Сейчас мы далеки от этой планки", - отметил Колычев.

"После этого появляется возможность в менее ликвидные и, возможно, более доходные активы размещать (средства ФНБ - ИФ). Когда дотуда доберемся, можно будет думать про разные активы, в том числе, и крипты, но, честно говоря, пока параметры волатильности не благоволят", - сказал Колычев, подтвердив, что считает криптовалюты небезопасным активом.

Владимир Колычев ФНБ США Дональд Трамп Минфин РФ
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