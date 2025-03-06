Объем ФНБ вернулся к уровню начала года - 11,88 трлн рублей

Ликвидная часть фонда сократилась до 1,6% ВВП

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Москва. 6 марта. INTERFAX.RU - Фонд национального благосостояния в феврале сократился практически на ту же сумму, на которую вырос в январе, вернувшись тем самым к уровню начала 2025 года. При этом ликвидная часть ФНБ продолжает снижение: сейчас это уже 1,6% ВВП против 2% по итогам 2024 года.

Как сообщил Минфин, объем ФНБ на 1 марта 2025 года составил 11 трлн 880 млрд 606,5 млн рублей (эквивалент $135,47 млрд), или 5,5% ВВП, прогнозируемого на год.

На 1 февраля он составлял 11 трлн 965 млрд 801,9 млн рублей (эквивалент $122,1 млрд, 5,6% ВВП). Таким образом, в феврале ФНБ сократился на 85,2 млрд рублей. Это почти та же сумма, на которую фонд увеличился за январь (85,8 млрд рублей).

Объем золота в обезличенной форме на счетах по учету средств ФНБ в феврале сократился до 174,627 тонны со 178,996 тонны на начало месяца (187,749 т на начало января, 279,563 т на начало декабря). Ранее снижение объема золота (помимо продажи 58,96 тонны в декабре для финансирования дефицита) Минфин объяснял операциями в рамках управления ликвидной частью - произошла продажа золота, размещенного на счете, средства были направлены на финансирование определенных проектов.

Объем юаней на счетах по учету средств ФНБ практически не изменился и составил 164 млрд 285,9 млн по сравнению со 164 млрд 255,8 млн месяц назад. Небольшие колебания этой суммы Минфин ранее пояснял конвертацией в юани части возвращенных средств, ранее инвестированных в проекты. В предыдущие месяцы происходило снижение объема в юанях в связи с размещением в "ценные бумаги иных российских эмитентов" и из-за финансирования дефицита бюджета в декабре. Впервые информацию о вложениях в юаневые облигации российских эмитентов Минфин раскрыл в прошлом июле, сообщив, что в тот месяц было вложено 3 млрд юаней, в августе объем вложений составил 2,75 млрд юаней, в сентябре - 2 млрд, в октябре - 1,250 млрд, в ноябре - 1 млрд юаней.

Объем ликвидных активов фонда на 1 марта составил эквивалент 3 трлн 393 млрд 844,7 млн рублей, или $38,7 млрд (1,6% прогнозного ВВП на 2025г). Месяцем ранее они были на уровне 3 трлн 751 млрд 160,1 млн руб. ($38,3 млрд, 1,7% ВВП), а на начало года - 3 трлн 809 млрд 867 млн рублей ($37,5 млрд, 2% ВВП).

"НЛК-Финанс" в феврале частично погасила облигации, приобретенные на средства ФНБ, на счет фонда в ЦБ зачислены 1,02 млрд рублей. За счет частичного погашения облигаций ГТЛК в ФНБ поступило 584 млн рублей.

ВЭБ в феврале досрочно возвратил с депозитов часть средств ФНБ, размещенных в 2016-2020 гг. в целях финансирования проектов по приобретению и предоставлению в лизинг вагонов Московского метро в сумме 310,7 млн рублей.

Параллельно в феврале средства ФНБ в сумме 37,3 млрд рублей размещены на субординированном депозите в ВЭБе для финансирования инфраструктурного проекта (Минфин его не называет) с уплатой процентов по ставке 6% годовых.

На 1 марта на депозитах и субординированных депозитах в ВЭБе размещено 1 трлн руб., на субординированном депозите в Газпромбанке - 38,4 млрд руб., в евробонды Украины - $3 млрд, в облигации госкомпании "Российские автомобильные дороги" - 527,2 млрд руб., "НЛК-Финанс" - 276,6 млрд руб., ООО "Авиакапитал-Сервис" - 175,4 млрд руб., ППК "Фонд развития территорий" - 144 млрд руб., ГТЛК - 175,2 млрд руб., ООО "ВК" - 60 млрд руб., госкорпорации "Ростех" - 358,4 млрд руб., ООО "Инфраструктурные инвестиции-4" - 4,05 млрд руб., других российских эмитентов - 49,7 млрд рублей, $1,875 млрд и 10 млрд юаней.

Помимо этого, средства фонда размещены в обыкновенные акции Сбербанка - 3,47 трлн рублей, ВТБ - 105,8 млрд рублей, "Аэрофлота" - 171,7 млрд рублей, "ДОМ.РФ" - 137 млрд рублей, ГТЛК - 58,3 млрд рублей, привилегированные акции РЖД - 722,1 млрд рублей, АО "Атомэнергопром" - 57,5 млрд рублей, ВТБ - 214 млрд рублей, Газпромбанка - 165 млрд рублей и Россельхозбанка - 25 млрд рублей.

Совокупная расчетная сумма дохода от размещения средств ФНБ на счетах в иностранной валюте в Банке России, пересчитанного в доллары, за период с 15 декабря 2024 года по 28 февраля 2025 года составила $16,2 млн, что эквивалентно 1,42 млрд рублей.

Курсовая разница по номинированным в иностранной валюте активам и переоценка стоимости золота, в которое инвестированы средства ФНБ, за январь-февраль по остаткам средств на счетах в валюте составили минус 241,6 млрд рублей, в золоте - минус 62,5 млрд рублей, размещенным в евробонды Украины - минус 41,21 млрд рублей, по номинированным в валюте ценным бумагам российских эмитентов - минус 40,9 млрд рублей.

В федеральный бюджет в феврале поступили доходы от размещения средств фонда: в ценные бумаги российских эмитентов, связанные с реализацией самоокупаемых инфраструктурных проектов, - 0,5 млрд рублей, на депозитах в ВЭБе - 306 млн рублей, в облигации "НЛК-Финанс" - 235,6 млн рублей, в ценные бумаги других российских эмитентов - 939,3 млн рублей, что в совокупности эквивалентно $21,3 млн.

Совокупный доход от размещения средств ФНБ в разрешенные финансовые активы, за исключением средств на счетах в ЦБ, с начала года составил 11,26 млрд рублей, или $113,3 млн.