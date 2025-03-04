Рубль во вторник опустился в паре с юанем на фоне активно дешевеющей нефти

Москва. 4 марта. INTERFAX.RU - Китайский юань повысился на Московской бирже по итогам торгов во вторник, рубль ослаб на фоне активно дешевеющей нефти. Курс китайской валюты в 19:00 по Москве составил 12,16 руб., что на 6,65 коп. выше уровня закрытия предыдущих торгов.

На основе данных отчетности кредитных организаций по результатам межбанковских конверсионных операций на внебиржевом валютном рынке, проведенных с 10:00 до 15:30 по Москве, ЦБ РФ опустил официальный курс доллара на 5 марта на 0,49 копейки, до 89,2448 руб./$1, и увеличил курс евро на 1,0504 рубля, до 93,9034 руб./EUR1.

"Рубль начал неделю слабо на фоне завершения налогового периода, однако во вторник приостановил снижение. В пользу рублевых активов опять сыграла геополитика - по данным зарубежных СМИ, власти США рассматривают возможность смягчения антироссийских санкций. Кроме того, индекс доллара продолжил снижаться, DXY уже под 106 п. Последнее отчасти обуславливает разнонаправленность сегодняшней курсовой динамики - к доллару рубль укрепляется около отметки 89, а юань растет, пытаясь закрепиться у 12,2, и уже держит в прицеле область 12,5-12,6 рубля. Прогнозировать курсы в условиях переменчивого новостного фона и острой чувствительности к нему рынка сложно. Без геополитических сюрпризов валюты с большой вероятностью будут смещаться вверх. До конца недели доллар может превысить 90, а юань - подобраться к 12,5 рубля", - прокомментировал "Интерфаксу" ситуацию на рынке эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Александр Шепелев.

Президентский указ об обязательной репатриации и продаже части валютной выручки российских экспортеров, истекающий 30 апреля, предлагается продлить еще на один год. Ряд норм действующего режима Минфин хочет уточнить, при этом актуальности в корректировке базовых параметров не видит: экспортеры по-прежнему выполняют требования указа с запасом.

На вопрос о том, могут ли одновременно с пролонгацией быть вновь смягчены лимиты репатриации и продажи выручки, замглавы Минфина РФ Алексей Моисеев ответил журналистам, что даже нынешние нормы с запасом перевыполняются экспортерами, и укрепление курса рубля в последние недели связано не с действием указа.

"На этом этапе нет ощущения, что рубль укрепился так сильно благодаря действию указа - у нас сейчас объем продаж превышает существенно те минимальные нормы, которые были заложены (...). Продают компании реально больше (минимальных требований в действующей редакции после смягчения нормативов - ИФ), поэтому указ не повлиял на динамику рубля, его укрепление", - сказал Моисеев.

Обязательная репатриация и продажа части валютной выручки экспортерами была введена в октябре 2023 года сроком на полгода, позже его действие было продлено на год - до 30 апреля 2025 года. Изначально экспортеры были обязаны зачислять на свои счета в уполномоченных банках не менее 80% иностранной валюты, полученной по внешнеторговым контрактам, и продавать на внутреннем рынке 90% этой суммы. В июне 2024 года правительство объявило о снижении порога с 80% до 60%, а уже в июле - до 40%, то есть экспортерам в обязательном порядке нужно продавать на рынке 36% валютной выручки. При этом изначально действовала оговорка, согласно которой не менее 50% от средств, полученных (независимо от того, в какой валюте) в соответствии с каждым экспортным контрактом, должны быть реализованы в срок не более 30 дней с момента их получения. В октябре 2024 года эта планка была снижена до 25%. Наконец, еще одно недавнее изменение касается клиринга - в декабре вышло постановление правительства, согласно которому правкомиссия может выдавать экспортерам разрешения не зачислять в уполномоченные банки валюту в размере, необходимом им для выполнения валютных обязательств.

Нефть

Котировки фьючерсов на эталонные марки нефти ускорили снижение во вторник вечером на новостях о решении альянса ОПЕК+ начать постепенное наращивание добычи нефти.

Давление на рынок также оказывает разрастание торговой войны: президент США Дональд Трамп объявил о повышении пошлин на импорт китайских товаров до 20% с 10%. Пекин уже заявил, что примет контрмеры. Во вторник также должны вступить в силу 25%-ные пошлины на импорт из Канады и Мексики.

Стоимость майских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 19:00 мск составила $70,31 за баррель, что на 1,82% ниже, чем на закрытие предыдущих торгов. Фьючерсы на нефть WTI на апрель на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) снизились в цене к этому времени на 1,4%, до $67,4 за баррель.

Как сообщалось, страны ОПЕК+, ранее добровольно ограничивавшие добычу нефти, начнут ее постепенное увеличение с апреля, как и планировалось ранее. Такое решение было принято 3 марта.

В сообщении альянса отмечается, что постепенное наращивание добычи продлится до сентября 2026 года. При этом подчеркивается, что политика ОПЕК+ остается гибкой: "Постепенное увеличение может быть приостановлено или отменено в зависимости от рыночных условий. Это позволит альянсу продолжать поддерживать стабильность нефтяных рынков".

Банк России во вторник, 4 марта, провел традиционный недельный депозитный аукцион, в ходе которого банки разместили в ЦБ РФ 2 трлн 310 млрд рублей (при лимите 2 трлн 310 млрд рублей и спросе 2 трлн 528,3 млрд рублей) в среднем по ставке 20,63% годовых. На предыдущем недельном депозитном аукционе, состоявшемся 25 февраля, банки разместили в ЦБ РФ 1 трлн 840 млрд рублей (при лимите 1 трлн 840 млрд рублей и спросе 2 трлн 750,8 млрд рублей) в среднем по ставке 20,65% годовых.

Ставки межбанковского кредитного рынка продемонстрировали смешанную динамику относительно предыдущего торгового дня. Согласно расчетам ЦБ, эталонная процентная ставка RUONIA по кредитам "овернайт" за 3 марта уменьшилась на 4 базисного пункта, до 21,14% годовых. Срочная версия RUONIA на срок один месяц поднялась на 2 базисных пункта, до 21,02% годовых, срочная версия RUONIA на срок три месяца осталась на прежнем уровне - 21,39% годовых. Срочная версия на шесть месяцев прибавила 1 базисный пункт относительно предыдущего торгового дня и во вторник составила 21,12% годовых.