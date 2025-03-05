HeadHunter в IV квартале нарастил выручку на 22,8% - до 10,4 млрд рублей

Москва. 5 марта. INTERFAX.RU - МКПАО "Хэдхантер" в IV квартале 2024 года получило выручку в 10,43 млрд рублей, что на 22,8% выше показателя аналогичного периода предыдущего года.

В сообщении HeadHunter указано, что скорректированная EBITDA составила 5,54 млрд рублей или 53,1% от выручки.

Выручка оказалась лучше консенсус-прогноза "Интерфакса" - рынок ожидал показателя в 10,39 млрд рублей; скорр. EBITDA оказалась на уровне прогноза.

Выручка за 2024 год выросла на 34,5% и составила 39,6 млрд рублей, скорр. EBITDA - 23,2 млрд рублей.