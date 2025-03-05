Индексы МосБиржи и РТС незначительно изменились на старте торгов основной сессии

Москва. 5 марта. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ на старте торгов основной сессии на Мосбирже в среду консолидируется при смешанной динамике цен blue chips на фоне разнополярных сигналов с внешних фондовых площадок, упавшей нефти (фьючерс на Brent торгуется у $71 за баррель) и сохраняющихся ожиданий прогресса в урегулировании конфликта вокруг Украины. Индексы МосБиржи и РТС за минуту основных торгов не показали существенных изменений, лучше рынка выглядят акции "Сургутнефтегаза" (+2,7%), аутсайдерами – бумаги "АЛРОСА" (-1,1%).

К 10:01 по Москве индекс МосБиржи составил 3243,04 пункта (+0,04%), индекс РТС - 1144,75 пункта (+0,04%); цены большинства "голубых фишек" на Мосбирже изменились в пределах 1%.

Официальный курс доллара США, установленный ЦБ РФ с 5 марта, составляет 89,2448 руб. (-0,49 копейки).

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