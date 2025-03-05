Банки обяжут проверять налоговое резидентство клиентов при частом использовании приложений за рубежом

Москва. 5 марта. INTERFAX.RU - Организации финансового рынка (ОФР) будут обязаны запросить данные о налоговом резидентстве у клиентов, которые в течение полугода преимущественно использовали их приложение, находясь за границей, свидетельствует сообщение Минфина РФ. Однако данные геолокации не будут использоваться для автоматического определения налогового резидентства клиентов.

"Минфин России совместно с Росфинмониторингом, Банком России и ФНС России доработали проект соответствующего постановления правительства РФ, которым уточняется порядок актуализации информации о налоговом резидентстве, ранее полученной ОФР от своих клиентов", - говорится в сообщении пресс-службы министерства.

О разработке соответствующего документа стало известно весной 2024 года. Тогда сообщалось, что финорганизации будут обязаны направлять клиентам запросы после определения местонахождения клиента, установленного с помощью технических средств, в том числе геолокации по сетевому адресу в интернете, геолокации по сетям сотовой связи, спутниковой геолокации.

Доработанный проект, по данным Минфина, возлагает на ОФР обязанность запрашивать у клиента информацию, необходимую для определения его налогового резидентства, если выявлено преимущественное использование клиентом каналов дистанционного обслуживания, в том числе мобильного приложения, с территории иностранных государств.

Предполагается, что клиент преимущественно использует электронные сервисы ОФР с территории иностранных государств, если в течение не менее 6 месяцев это подтверждается геолокацией более чем в 50% случаев.

При этом в Минфине подчеркивают, что данные каналов дистанционного обслуживания ОФР не будут являться основанием для автоматического признания или непризнания клиента налоговым резидентом того или иного государства, а будут лишь основанием запросить у клиента обновление информации.

"Предложенные изменения позволят ОФР своевременно обновлять информацию о налоговом резидентстве своих клиентов (выгодоприобретателей и (или) лиц, прямо или косвенно их контролирующих) и предоставлять в ФНС России более полную и достоверную информацию", - говорится в сообщении Минфина.

ОФР являются кредитные организации, страховщики, осуществляющие деятельность по добровольному страхованию жизни, брокеры, негосударственные пенсионные фонды и т.д.