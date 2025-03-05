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Минфин уменьшит объем покупки валюты/золота с 7 марта с 3,3 млрд до 2,9 млрд руб. в день

Москва. 5 марта. INTERFAX.RU - Минфин РФ с 7 марта по 4 апреля планирует направить на покупку иностранной валюты/золота в рамках бюджетного правила средства объемом 60,1 млрд рублей, ежедневный объем операций составит эквивалент 2,9 млрд руб., говорится в сообщении министерства.

Это почти на 0,4 млрд руб. меньше, чем дневной объем в период с 7 февраля по 6 марта (3,3 млрд руб., в сумме 66,5 млрд рублей).

Минфин ожидает дополнительные нефтегазовые доходы федерального бюджета в марте на сумму 57,2 млрд руб. Отклонение фактически полученных нефтегазовых доходов от ожидаемого месячного объема по итогам февраля составило 2,9 млрд руб.

Публикация Минфином новых данных позволяет оценить объем проводимых Банком России операций на валютном рынке.

ЦБ в первом полугодии 2025 года будет осуществлять покупку или продажу иностранной валюты исходя из корректировки анонсированного Минфином объема операций в рамках бюджетного правила на величину продаж в размере 8,86 млрд руб.

Таким образом, с учетом объявленных объемов операций Минфина Банк России с 7 марта по 4 апреля 2025 года будет продавать валюту объемом 5,96 млрд руб. в день (с 7 февраля по 6 марта 2025 года объем продаж составлял 5,56 млрд руб. в день).

Банк России ЦБ РФ Минфин Р
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