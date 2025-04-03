Минфин РФ с 7 апреля перейдет к продаже валюты/золота

Объем операций в день составит 1,6 млрд рублей

Москва. 3 апреля. INTERFAX.RU - Минфин РФ с 7 апреля по 12 мая планирует продавать иностранную валюту/золото в рамках бюджетного правила на 35,9 млрд рублей, ежедневный объем операций составит эквивалент 1,6 млрд руб., говорится в сообщении министерства.

Ведомство ожидает дополнительные нефтегазовые доходы федерального бюджета в апреле на сумму 29,7 млрд руб. Отклонение фактически полученных нефтегазовых доходов от ожидаемого месячного объема по итогам марта составило минус 65,6 млрд рублей. Отрицательная корректировка обусловлена преимущественно снижением объемов добычи нефти и газового конденсата по сравнению с прогнозными значениями и уточнением размера налога на дополнительный доход от добычи углеводородного сырья по итогам 2024 года.

Публикация Минфином новых данных позволяет оценить объем проводимых Банком России операций на валютном рынке.

ЦБ в первом полугодии 2025 года будет осуществлять покупку или продажу иностранной валюты исходя из корректировки анонсированного Минфином объема операций в рамках бюджетного правила на величину продаж в размере 8,86 млрд руб.

Таким образом, с учетом объявленных объемов операций Минфина Банк России с 7 апреля по 12 мая 2025 года будет продавать валюту объемом 10,46 млрд руб. в день (с 7 марта по 4 апреля объем продаж составлял 5,96 млрд руб. в день).