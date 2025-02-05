Минфин РФ уменьшит объем покупки валюты/золота с 7 февраля на 20%

Москва. 5 февраля. INTERFAX.RU - Минфин РФ с 7 февраля по 6 марта планирует направить на покупку иностранной валюты/золота в рамках бюджетного правила средства объемом 66,5 млрд рублей, ежедневный объем операций составит эквивалент 3,3 млрд руб., говорится в сообщении министерства.

Это почти на 20% меньше, чем дневной объем в период с 15 января по 6 февраля (4,1 млрд руб., в сумме 70,2 млрд рублей).

Минфин ожидает дополнительные нефтегазовые доходы федерального бюджета в феврале на сумму 101,2 млрд руб. Отклонение фактически полученных нефтегазовых доходов от ожидаемого месячного объема по итогам января составило минус 34,7 млрд руб.

Публикация Минфином новых данных позволяет оценить объем проводимых Банком России операций на валютном рынке.

ЦБ в первом полугодии 2025 года будет осуществлять покупку или продажу иностранной валюты исходя из корректировки анонсированного Минфином объема операций в рамках бюджетного правила на величину продаж в размере 8,86 млрд руб. (во II полугодии этот объем корректировался на продажи в размере 8,4 млрд руб. в день).

Таким образом, с учетом объявленных объемов операций Минфина Банк России с 7 февраля по 6 марта 2025 года будет продавать валюту объемом 5,56 млрд руб. в день (с 15 января по 6 февраля 2025 года объем продаж составлял 4,76 млрд руб. в день).

Минфин возобновил покупки в рамках бюджетного правила в августе 2024 года после периода продаж с февраля 2022 года с ежедневного объема в эквиваленте 1,8 млрд руб. (общий объем - 40,5 млрд руб.). С 7 сентября 2023 года масштаб ежедневных покупок был увеличен в 7 раз - в период по 5 октября общий объем направляемых средств был определен в размере 276,16 млрд руб., или 13,15 млрд руб. в день. С 6 октября на покупку направлялось уже 398,72 млрд руб. (по 18,12 млрд руб. в день), а с 8 ноября объем вырос до 621,1 млрд руб. (29,6 млрд руб. в день). В декабре же ежедневный объем покупок сократился в 2,5 раза, до 11,7 млрд руб. в день (244,8 млрд руб.).

В январе 2024 года Минфин вновь проводил продажи валюты и золота (69,1 млрд руб., ежедневный объем - 4,1 млрд руб.). С 7 февраля он вернулся к покупкам - 73,2 млрд руб., или 3,7 млрд руб. в день, с 7 марта покупки составляли 93,7 млрд руб., или 4,7 млрд руб. в день, с 5 апреля они повысились до 235,3 млрд руб., или 11,2 млрд руб. в день. С 8 мая по 6 июня покупки составляли 5,55 млрд руб. в день, или 110,94 млрд руб., с 7 июня по 4 июля - 3,7 млрд руб. в день, или 71,1 млрд руб., с 5 июля по 6 августа - 5,4 млрд руб. в день, или 123,8 млрд руб., с 7 августа по 5 сентября они снизились до 1,12 млрд руб. в день, или 24,65 млрд руб. С 6 сентября их объем вырос в 7 раз, до 8,2 млрд руб., в сумме 172,9 млрд руб., в октябре сократился в 2,6 раза - до 3,1 млрд руб. в день (71,8 млрд руб.), в ноябре вырос до 4,2 млрд руб. (87,5 млрд руб.), в декабре увеличился до 5,4 млрд руб. (114,4 млрд руб.), с середины января текущего года объем покупок снизился до 4,1 млрд руб. (70,2 млрд руб.).