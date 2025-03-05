Российские компании в 2024 году на 17,5% реже переходили под наблюдение

Москва. 5 марта. INTERFAX.RU - Суды вводили наблюдение в отношении российских компаний в 2024 году на 17,5% реже, чем в 2023-м. Количество таких процедур, по статистике "Федресурса" (Единый федеральный реестр сообщений о банкротстве, fedresurs.ru), составленной на основе сообщений арбитражных управляющих, составило 6212.

Сокращается и число уведомлений от кредиторов о намерении инициировать дела о несостоятельности контрагентов, которые предшествуют запуску банкротства. Их количество в 2024 году составило 23268, на 25% меньше, чем в 2023 году.

Число корпоративных банкротств в России в 2024 году составило 8,57 тысячи. Это самый низкий показатель за последние 10 лет, за исключением 2023 года (7395 банкротств), но его статистика непоказательна с точки зрения сравнений, так как на ней сказался мораторий на банкротства, который вводился весной 2022-го в отношении практически всех компаний и граждан.

"Сокращение количества банкротств в последнем квартале года, а также сильное снижение числа наблюдений и намерений кредиторов по итогам года указывают на охлаждение спроса кредиторов на ликвидационные процедуры", - считает руководитель "Федресурса" Алексей Юхнин.

Как и прежде, более половины процедур в отношении компаний инициируют кредиторы, хотя их доля в качестве заявителей снизилась до 66,1% в 2024 году с 76,9% в 2023-м. Вернулась к прежнему уровню доля дел о несостоятельности, инициированных ФНС: она выросла до 24,3% с 14,3% годом ранее (в 2022-м составляла 23,1%). Должники выступили заявителями в 9,5% дел (было 8,4%), работники - в 0,2% дел (было 0,3%).