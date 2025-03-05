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"Федресурс" отметил переориентацию россиян на внесудебное банкротство

Москва. 5 марта. INTERFAX.RU - Россияне стали активнее использовать внесудебное банкротство в ситуации чрезмерной закредитованности: в 2024 году число возбужденных процедур выросло в годовом измерении в 3,5 раза - до 55,65 тысячи.

Темп же прироста количества личных банкротств, проводящихся в судебном порядке, продолжает сокращаться, хотя их абсолютное число и обновило исторический максимум, свидетельствуют данные "Федресурса" (Единый федеральный реестр сообщений о банкротстве, fedresurs.ru).

Судебная процедура личного банкротства существует в России с осени 2015 года. За прошедшее время несостоятельными были признаны 1,53 млн граждан и индивидуальных предпринимателей. В минувшем году такой статус через суд получили 431,94 тысячи человек, этот показатель стал наиболее высоким за все время существования процедуры личной несостоятельности. Предыдущий максимум - 349,6 тысячи - был достигнут годом ранее.

Темп прироста количества судебных процедур снижается четвертый год подряд. Их число увеличилось в минувшем году на 23,6%, тогда как годом ранее - на 26,2%, в 2022-м - на 44,2%, а в 2021 году - на 62%.

Граждане по-прежнему, как правило, сами инициируют собственное банкротство: в 96,7% случаев в 2024 году, например. 2,9% процедур начались по инициативе кредиторов, 0,5% - ФНС.

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"Темпы роста числа судебных банкротств граждан замедлились, в том числе в связи с развитием бесплатной внесудебной процедуры", - констатирует руководитель "Федресурса" Алексей Юхнин.

В минувшем году внесудебную процедуру личного банкротства через многофункциональные центры (МФЦ) удалось инициировать 55,65 тыс. человек, тогда как годом ранее - 15,9 тысячи, по статистике "Федресурса". При этом сократилась доля отказов в запуске процедуры: в 90,4% случаев заявители в 2024 году получили положительный результат, тогда как годом ранее - в 78,6% ситуаций.

Стремительный рост числа внесудебных банкротств начался в ноябре 2023 года, после смягчения критериев допуска граждан к этой процедуре. Тогда был расширен диапазон долга, при существовании которого граждане могут инициировать упрощенную процедуру несостоятельности. Теперь он составляет от 25 тысяч рублей до 1 млн рублей (ранее 50 тысяч - 500 тысяч рублей). Кроме этого, теперь доступ к банкротству без суда получили пенсионеры и получатели социальных выплат, которые ранее не могли им воспользоваться из-за наличия регулярных платежей от государства. Они вправе обратиться в МФЦ с соответствующим заявлением через год после начала исполнительного производства, остальные граждане - через семь лет.

"В 2024 году внесудебная процедура модифицировалась, вносились существенные изменения, связанные с освобождением граждан от необходимости приносить бумажные справки для подтверждения соответствия условиям. Сейчас это необязательно, а сведения подтверждаются госорганами и организациями с использованием системы межведомственного электронного взаимодействия. Со временем внесудебная процедура банкротства стала удобнее, доступнее. Это помогает гражданам избавиться от непосильных долгов", - сообщил журналистам первый заместитель министра экономического развития Максим Колесников.

Всего за период существования внесудебного банкротства с сентября 2020 года по конец 2024 года стартовали 85099 процедур, из них завершены 54411.

ФНС Федресурс МФЦ Максим Колесников Алексей Юхнин
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