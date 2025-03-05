Росстат отметил подорожание в январе компьютеров и электроники на 8% г/г

Москва. 5 марта. INTERFAX.RU - В январе 2025 года цены производителей компьютеров, электронных и оптических изделий выросли на 8% по сравнению с январем 2024 года, сообщает Росстат.

Относительно декабря цены на эту продукцию выросли на 1,6%.

По данным Росстата, объем отгрузки собственной продукции производителями компьютеров, электронных и оптических изделий в январе вырос на 37,3% по сравнению с январем 2024 года, а по сравнению с декабрем снизился на 64,3%.

В денежном выражении объем отгрузки в январе 2025 года составил 203,5 млрд рублей.

При этом оборот производителей компьютеров, электронных и оптических изделий в январе увеличился на 12,1% по сравнению с январем 2024 года. К декабрю 2024 года оборот этих организаций в январе сократился на 60,9%.

В денежном выражении оборот составил в январе 210 млрд рублей.