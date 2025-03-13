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Президент РФ заявил о переговорах о возвращении некоторых иностранных компаний

Президент РФ заявил о переговорах о возвращении некоторых иностранных компаний
Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

Москва. 13 марта. INTERFAX.RU - Российские власти в закрытом режиме начали переговоры о возможном возвращении на внутренний рынок отдельных западных компаний, при этом возврат будет производиться с условием, что те ниши, которые уже заняты российскими компаниями, останутся за ними, заявил президент РФ Владимир Путин.

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"Конечно, возвращение каких-то наших партнеров западных на наш рынок может и благотворно отразиться на деятельности и их компаний, и наших компаний. Вот уже сегодня в закрытом пока режиме, но ведем переговоры по инициативе некоторых наших партнеров о возможном возвращении их на наш рынок. Все спокойно, достойно, с уважением друг к другу и с соблюдением взаимных интересов", - сказал он на пресс-конференции после переговоров в главой Белоруссии Александром Лукашенко.

Путин напомнил, что ранее уже дал правительству поручение проработать предоставление преференций отечественным компаниям при возвращении иностранных инвесторов на рынок РФ.

"Мы не закрывались ни от кого и никого не выгоняли. Те, кто хочет вернуться, мы говорим - добро пожаловать, wellcome в любую секунду. Но естественно, исходить будем из той ситуации, которая сложилась на сегодняшний день: если ниши заняты, то, соответственно, - а они заняты - никаких преференций для возвращения на наш рынок мы ни для кого создавать не будем. Более того, и такое поручение у правительства уже есть, в рамках норм ВТО, но все-таки обеспечить определенные преимущества нашим отечественным товаропроизводителям", - заявил президент РФ.

Он также отметил, что "все наши программы, связанные с укреплением нашего технологического суверенитета, мы будем, безусловно, продолжать".

Владимир Путин
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