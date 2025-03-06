Минпромторг отметил эффект от порога беспошлинной онлайн-торговли в ЕАЭС в 200 евро

Москва. 6 марта. INTERFAX.RU - Решение совета Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) оставить на неопределенный срок текущий размер порога беспошлинного ввоза товаров частными лицами в рамках интернет-торговли в 200 евро был компромиссным для всех участников Евразийского экономического союза (ЕАЭС), заявил статс-секретарь, замглавы Минпромторга РФ Роман Чекушов.

Он отметил, что решение вопроса по порогу беспошлинного приобретения товаров через маркетплейсы из-за рубежа увязан с завершением процедур по вступлению в силу поправок в Договор о Таможенном кодексе ЕАЭС, которыми e-commerce выделяется в отдельный вид деятельности.

Как сообщалось, в конце февраля совет ЕЭК одобрил сохранение действующего порога беспошлинной электронной торговли в ЕАЭС на уровне 200 евро, не указав, на какой период установлен этот уровень, при том что ранее страны обсуждали поэтапное снижение порога (в проекте решения ЕЭК указывались следующие этапы: до 100 евро с 1 января по 31 декабря 2026 года и до 50 евро с 1 января по 31 декабря 2027 года).

"Это сбалансированное решение (сохранить порог - ИФ), которое по крайней мере позволит не администрировать процедуру ввоза совсем мелких товаров по цене и не создавать ситуацию, когда процесс взыскания таможенной пошлины или ее уплаты, так скажем, повлияет на то, что стоимость процедур будет дороже, чем стоимость самого товара. Поэтому, наверное, наличие порога сейчас экономически обоснованно, и 200 евро уже показал свой эффект. Мы эту позицию поддержали, и пока альтернативных предложений не давали", - сообщил Чекушов.

Отвечая на вопрос о перспективах снижения порога, замминистра предложил дождаться вступления в силу соглашения об электронной торговле, которое сейчас рассматривают государства - участники ЕАЭС. "Я думаю, что в течение как минимум года действие новых норм нужно, пока глава () еще не вступила в силу", - сказал он.

По данным источника "Интерфакса", знакомого с ходом обсуждения в ЕЭК вопроса о беспошлинном пороге, стороны могут вернуться к пересмотру действующего порога в первом полугодии 2026 года. К этому сроку страны ЕАЭС, как ожидается, сформируют свои предложения по поэтапному снижению порога до нулевого уровня к 2029 году.