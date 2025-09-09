РФ согласовала 5% пошлины на ввоз товаров e-commerce в ЕАЭС при беспошлинном пороге в 200 евро

Москва. 9 сентября. INTERFAX.RU - Размер пошлины на ввоз в Евразийский экономический союз (ЕАЭС) товаров, приобретенных физлицами через маркетплейсы, планируется снизить до 5% с нынешних 15% при сохранении порога беспошлинного ввоза на уровне 200 евро. Как сказал журналистам замглавы Минпромторга Роман Чекушов, это решение в целом согласовано как Россией, так и остальными участниками союза.

"Сейчас у нас "на столе" в целом поддержанное всеми странами предложение об установлении для товаров электронной торговли, приобретенных физическими лицами, пошлины в размере 5%, но не менее 1 евро за 1 килограмм, которая также, как и сейчас, будет взиматься только с превышения беспошлинного порога", - сказал он.

Пошлина для e-commerce станет ниже

Замглавы Минпромторга подчеркнул, что 5%-я ставка пошлины не будет значительно отличатся от фактически сложившегося размера средневзвешенной ставки пошлины на ввоз товаров e-commerce: сейчас она составляет порядка 6,3%. "При этом некоторые товары, в первую очередь те, которые у нас не производятся, есть возможность ввозить по нулевым ставкам", - добавил Чекушов.

Для ряда товаров, как отметил замминистра, пошлина в индивидуальном порядке может устанавливаться выше: "По отдельным товарам, в первую очередь, автомобилям, обсуждаются более высокие ставки ввозных пошлин, и мы это поддерживаем, так как понимаем, что автомобиль - не самый "рядовой" товар, который покупатель захочет приобрести на зарубежной электронной торговой площадке".

На товары, ввозимые в ЕАЭС не физлицами, а самими маркетплейсами в режиме бондовых складов, сниженный размер пошлины распространяться не будет, такая продукция будет растамаживаться по ставкам, предусмотренным для коммерческих партий в Едином таможенном тарифе ЕАЭС.

Беспошлинный порог пока останется прежним

Действующий порог беспошлинного ввоза товаров физлицами на уровне 200 евро, как ожидается, сохранится пока на неопределенный срок. "Минпромторг такой подход поддерживает. Но мы понимаем, что вероятно в течение среднесрочного периода мы будем поэтапно его (порог - ИФ) снижать. Мы на данный момент к этому готовы. Уверен, что это не приведет к росту цен", - заявил Чекушов.

Он добавил, что уход от беспошлинного ввоза товаров e-commerce целесообразен в том числе, с точки зрения обеления этого сегмента.

"К сожалению, мы анализируем, что зачастую в рамках этого порога у нас недобросовестные импортеры умудряются поставлять партии продукции, которая идет на самом деле не в формате от потребителя к потребителю, а в формате дальнейшей реализации на цифровых платформах, либо в каких-то рыночных форматах. Поэтому нам этот канал нужно постепенно убирать. Это не цивилизованная торговля, и, конечно, не стимулирует никаким образом развитие промышленности и не гарантирует получение нормального товара потребителем", - сказал чиновник.

В целом, ожидаемое решение стран ЕАЭС по установлению ввозной пошлины для онлайн-торговли на уровне 5% с сохранением порога на уровне 200 евро Чекушов назвал компромиссным: "С учетом наличия беспошлинного порога, такой подход представляется разумным компромиссом между интересами наших граждан и офлайн-ритейла, который, конечно, традиционно выступает за полное выравнивание условий с трансграничной электронной торговлей".

Евразийская экономическая комиссия (ЕЭК) рассмотрит вопрос об условиях ввоза в ЕАЭС товаров, приобретаемых физлицами на маркетплейсах, на заседании в конце этой недели, говорил "Интерфаксу" источник, знакомый с повесткой заседания.