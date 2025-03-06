Ижевский завод "АвтоВАЗа" с запуском Lada Largus в 2024 году увеличил выручку в 8 раз

Фото: Яков Князев/ТАСС

Москва. 6 марта. INTERFAX.RU - Выручка ижевской производственной площадки "АвтоВАЗа" (ООО "Лада Ижевск") с запуском серийного производства Lada Largus в 2024 году выросла в 8 раз до 40,4 млрд рублей, следует из отчетности компании.

Себестоимость продаж компании за прошлый год выросла почти в 9 раз до 39 млрд руб. Валовая прибыль удвоилась, составив около 1,4 млрд руб.

Оборот предприятия стал самым высоким с докризисного 2019 года, по итогам которого он достиг почти 65 млрд руб. За "ковидные" 2020-2021 годы компания отражала по 10-11 млрд руб. выручки, за 2022-2023 годы – 3-5 млрд руб.

Основным драйвером роста выручки завода, ранее выпускавшего Lada Vesta, стал перенос в Ижевск из Тольятти серийного производства автомобилей Lada Largus. В позапрошлом году машины этого семейства практически не выпускались из-за давления санкционных ограничений. С мая 2024 года Lada Largus с ДВС начали серийно выпускать на ООО "Лада Ижевск". Производство Lada Vesta, ранее выпускавшейся в Ижевске, было перенесено в Тольятти.

Глава "АвтоВАЗа" Максим Соколов на годовой пресс-конференции в январе сообщил, что за 2024 год в Ижевске было выпущено 35,883 тыс. Lada Largus - то есть, около 7% из общегодового объема выпуска Lada на всех площадках концерна, который составил 525,525 тыс. шт.

ООО "Лада Ижевск" в отчетности уточняет, что выручка непосредственно от сборки Lada Largus составила 34,3 млрд руб. при себестоимости 32,8 млрд руб. и валовой прибыли, соответственно, около 1,5 млрд руб.

Чистая прибыль ижевского автозавода в 2024 году выросла в 3,4 раза, приблизившись к 1 млрд руб.

За прошлый год завод существенно нарастил как активы, так и обязательства.

В частности, запасы на конец отчетного периода выросли до 8,2 млрд руб. с 1,6 млрд руб. по итогам 2023 года, дебиторская задолженность - до 22,2 млрд руб. с 2 млрд руб. соответственно.

Совокупные долговые обязательства компании, включая долгосрочные и краткосрочные, за год подскочили в 3,7 раза до 36,9 млрд руб. В частности, показатель долгосрочных заемных средств составил 5,7 млрд руб. Кредиторская задолженность взлетела до 29,3 млрд руб. с 2,5 млрд руб. на конец 2023 года.