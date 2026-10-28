Инфляция в РФ с 20 по 26 октября составила 0,08%, годовая замедлилась до 7,11%

Москва. 28 октября. INTERFAX.RU - Инфляция в РФ с 20 по 26 октября составила 0,08% после 0,05% с 13 по 19 октября, 0,11% с 6 по 12 октября, 0,96% с 29 сентября по 5 октября ("тарифная неделя" после индексации с 1 октября стоимости услуг ЖКХ), сообщил в среду Росстат.

С начала месяца рост цен в РФ к 26 октября составил 1,14%, с начала года - 6,24%.

Из данных за 26 дней октября этого и прошлого годов следует, что годовая инфляция в РФ на 26 октября замедлилась до 7,11% с 7,15% на 19 октября (на конец сентября составляла 6,35%), если ее определять из среднесуточных данных за весь октябрь 2025 года (так показатель рассчитывает Минэкономразвития) и замедлилась до 6,74% на 26 октября с 6,84% на 19 октября, если ее высчитывать из недельной динамики (такой методики обычно придерживается ЦБ).

В октябре 2025 года недельная динамика оказалась сильно нерепрезентативной - указывала на рост цен на 0,84%, а по факту инфляция в октябре прошлого года составила 0,50% (расхождение было в основном из-за услуг зарубежного туризма, отсутствующих на тот момент в недельном наблюдении, которые сильно подешевели в октябре), поэтому именно в октябре целесообразно оценивать годовую инфляцию исходя из среднесуточных данных за весь октябрь 2025 года.

По данным Росстата, плодоовощная продукция с 20 по 26 октября подорожала на 1,3% (после роста на 0,7% неделей ранее), в том числе помидоры стали дороже на 7,3%, огурцы - на 2,8%, картофель - на 1,6%, бананы - на 1,4%. Одновременно снизились цены на яблоки - на 1,8%, капусту - на 0,9% и морковь - на 0,8%.

Подорожали за неделю яйца куриные - на 1,3%, рыба мороженая - на 0,9%, мясо кур - на 0,7%, печенье - на 0,6%, баранина, сметана, творог, крупа гречневая и соль - на 0,5%, сыры твердые, полутвердые и мягкие - на 0,4%.

Снизились цены на сахарный песок - на 1,0%.

Цены на бензин с 20 по 26 октября стали меньше на 1,63%, на дизельное топливо - сократились на 0,05%. При этом с начала года бензин подорожал на 18,57%, дизельное топливо - на 13,32%.

Среди услуг за неделю существенно снизилась средняя стоимость поездок на отдых в отдельные страны Юго-Восточной Азии - на 1,3% и на Черноморское побережье России - на 1,0%.

Как сообщалось, совет директоров Банка России на заседании 23 октября принял ожидаемое всеми аналитиками решение сохранить ключевую ставку на уровне 14%. В октябрьском заявлении нейтральный сигнал сохранен без изменений. "Банк России будет принимать дальнейшие решения по ключевой ставке в зависимости от динамики инфляции и инфляционных ожиданий, а также от оценки рисков со стороны внутренних и внешних условий", - заявил регулятор.

При этом ЦБ 23 октября повысил свой прогноз по инфляции в РФ в 2026 году до 7,1-7,6% с 6,0-7,0%, сохранив прогноз на 2027 год в 4,0%.

Консенсус-прогноз экономистов, опрошенных "Интерфаксом" в начале октября, по инфляции в 2026 году составляет 7,0% (вырос с 6,8% по опросу в начале сентября).

Минэкономразвития в конце сентября повысило свой прогноз по инфляции на 2026 год до 6,8% с 5,2% в предыдущем, майском прогнозе.