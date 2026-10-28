Выпуск легковых машин в РФ в сентябре оказался рекордным с февраля 2022 г.

Москва. 28 октября. INTERFAX.RU - Производство легковых автомобилей в РФ в сентябре выросло в годовом выражении более чем на треть, показав самый высокий результат с досанкционного февраля 2022 года, сообщил Росстат.

По подсчетам ведомства, за прошлый месяц в РФ было выпущено 91,8 тыс. легковых машин, что было на 35,3% больше, чем в сентябре 2025 г., и на 46,7% превысило показатель августа текущего года. Исходя из ранее опубликованных Росстатом данных, месячный объем производства легковых автомобилей в сентябре оказался самым высоким с февраля 2022 г., когда в стране было произведено 108 тыс. легковушек. Предыдущий пик санкционного периода - 91,2 тыс. - был зафиксирован в октябре 2024 г.

По итогам января-сентября 2026 г. выпуск легковых автомобилей в РФ вырос на 16,2%. Абсолютных показателей за период с начала года по легковым автомобилям и по прочим видам автотехники Росстат не приводит.

Выпуск грузовиков в сентябре составил 17,1 тыс. шт. (+54,8% г/г и +39,5% м/м). Сопоставимо высокий месячный объем производства грузовых автомобилей в стране, исходя из данных Росстата, последний раз фиксировался в декабре 2024 г. За девять месяцев 2026 г. выпуск грузовиков подрос на 2,7%. Таким образом, накопленный показатель за счет высокого сентябрьского результата показал рост впервые с начала года.

Автобусов допустимой максимальной массой более 5 тонн (кроме электробусов) в РФ в сентябре этого года выпустили 955 шт. (-6,9% г/г и +28,5% м/м). С начала года их производство снизилось на 4,8%.

Двигателей внутреннего сгорания (ДВС) для автомобилей за прошлый месяц в РФ было произведено 19 тыс. шт. (+24,2% г/г и +35,5% м/м). За январь-сентябрь их производство снизилось на 12,8%.