В начале основной сессии индексы МосБиржи и РТС выросли на 0,7%

Москва. 7 марта. INTERFAX.RU - В начале основной сессии торгов на "Мосбирже" российский рынок акций растет на ожиданиях снижения геополитических рисков, инвесторы оценивают поступающие новости и заявления относительно урегулирования конфликта вокруг Украины; факторами давления в преддверии выходных выступают ухудшение внешней фондовой конъюнктуры и слабая нефть.

Индексы МосБиржи и РТС за минуту торгов прибавили по 0,7%, лидерами роста выступают акции "Аэрофлота" (+3,5%), Совкомбанка (+2,5%) и ГК "Самолет" (+2,3%).

К 10:01 индекс МосБиржи вырос на 0,7% до 3229,47 пункта, индекс РТС вырос на 0,7% до 1135,79 пункта; цены большинства "голубых фишек" на "Мосбирже" выросли в пределах 2,1%.

Официальный курс доллара США, установленный Банком России с 7 марта, составляет 89,5724 рубля (-21,54 копейки).

Подорожали также акции ОК "Русал" (+2,1%), ВТБ (+1,8%), "АЛРОСА" (+1,4%), "Северстали" (+1,3%), "Т-Технологии" (+1,3%), АФК "Система" (+1,1%), "Норникеля" (+1,1%), "МТС" (+1%), "ВК" (+0,9%), "ММК" (+0,8%), ПАО "Группа компаний ПИК" (+0,8%), "Роснефти" (+0,6%), "Газпром нефти" (+0,5%), ПАО "Полюс" (+0,5%), "Газпрома" (+0,4%), "НОВАТЭКа" (+0,4%), "Магнита" (+0,4%), Сбербанка (+0,3% и +0,3% "префы"), "ФосАгро" (+0,3%), "НЛМК" (+0,2%), "ЛУКОЙЛа" (+0,1%).

Подешевели акции "Интер РАО" (-0,1%), "Совкомфлота" (-0,1%).

Чистая прибыль "Совкомфлота" по МСФО в 2024 году снизилась до $424 млн, следует из отчета компании. При этом консенсус-прогноз ожидал прибыль на уровне $568 млн.

Урегулировать украинский конфликт хотят и Киев, и Москва, потому что у них нет альтернатив, заявил президент США Дональд Трамп. "Украина хочет заключить соглашение, потому что у нее нет выбора. Кроме того, я думаю, что и Россия хочет заключить соглашение. Потому что у нее, по причине, о которой знаю только я, тоже нет выбора", - сказал он в Белом доме. По словам Трампа, "за последние пару дней мы добились хорошего прогресса при контактах с Украиной и Россией".

США без колебаний введут полный пакет санкций в отношении российской энергетики, если это поможет добиться прекращения огня на Украине, а также усилят санкции против Ирана, заявил министр финансов США Скотт Бессент. "Санкции против России будут применяться эксплицитно и настойчиво для немедленного достижения максимального эффекта", - сказал он. Администрация Трампа настаивает на том, чтобы Украина согласилась на прекращение огня с Россией, и по словам Бессента, дополнительные санкции против РФ могут помочь США получить больше рычагов влияния на переговорах.

Президент США Дональд Трамп примет решение о возобновлении помощи Украине, когда убедится в стремлении киевских властей к мирному урегулированию, а пока помощь - на паузе, заявил глава Пентагона Пит Хегсет.

Как отмечают аналитики компании "Цифра брокер", инвесторы продолжают размышлять о сроках возможной нормализации в геополитике. Лидеры стран Европы на саммите в Брюсселе согласовали план по созданию оборонного фонда на 900 млрд евро. Следующим ключевым событием может стать встреча официальных делегаций США и Украины, которая планируется на следующей неделе в Саудовской Аравии для обсуждения и финализации сырьевой сделки.

По словам аналитика ФГ "Финам" Алексея Калачева, за время консолидации ниже годовых максимумов индекс МосБиржи сместился до нижней границы восходящего канала. В принципе, он готов к продолжению роста, в то время как индикатор относительной силы RSI показывает отсутствие перекупленности. Сопротивление остается в районе 3370 пунктов, а в случае слома тенденции к росту локальный уровень поддержки находится около 3130 пунктов, а более сильный - в районе 2980 пунктов, считает аналитик.

По оценке руководителя направления инвестиционного консультирования "Алор брокер" Алексея Антонова, недавняя локальная просадка рынка стала следствием эмоциональной реакции на заявления президента Франции Макрона, свидетельствующие, что до окончания кризиса на Украине еще далеко. Технически индекс МосБиржи остался выше отметки 3200 пунктов - это хороший знак, хотя более сильная поддержка лежит на уровне 3150 пунктов.

Утром в пятницу покупатели выглядят чуть сильнее, но на какой-то впечатляющий рост рынка рассчитывать не стоит, для этого пока нет новостных поводов. Ближайшим сопротивлением для индекса МосБиржи является район 3260 пунктов, полагает эксперт.

Акции "Юнипро" накануне обвалились почти на 15% (утром в пятницу бумаги теряют еще 2% - ИФ) на фоне данных отчетности, что компания намерена примерно в 3,5-4 раза увеличить капзатраты на техническую модернизацию. Это не только "сожрет" все имеющиеся у компании запасы "кэша", которые могли бы пойти на дивиденды, но и еще может загнать эмитента в долги, отмечает Антонов. Отдача от модернизации будет через долгие годы. Помимо этого, темпы роста экономики России с большой вероятностью в этом году замедлятся, спрос на электроэнергию не будет высоким, а тарифы энергетикам не даст "задрать" ФАС. Таким образом, компании электроэнергетики в дальнейшем вряд ли будут выглядеть лучше рынка, считает эксперт.

Акции "Газпрома" растут после решения ЕС отложить вопрос об отказе от российского газа. По бумагам вырисовывается картина, очень похожая на "сходящийся треугольник" с неудачной попыткой выйти из нее вниз. За бумагой стоит спекулятивно следить - закрепление выше 175 рублей может быстро выбросить акцию рублей на 10 вверх, полагает представитель "Алор брокер".

Начальник отдела экономического и отраслевого анализа Промсвязьбанка Евгений Локтюхов ожидает движения индекса МосБиржи в пятницу в диапазоне 3200-3250 пунктов.

Отсутствие более четких геополитических вводных в сочетании с низкой рублевой стоимостью нефти, следствия слабости внешних рынков и крепкого рубля, поддерживают консервативный настрой инвесторов, уже в значительной степени закладывающихся на сценарий скорого мирного урегулирования по Украине. Технически индекс МосБиржи остается зажатым между линией долгосрочного нисходящего тренда и 20-дневной экспоненциальной средней - выход из этого диапазона может быть резким.

В пятницу можно рассчитывать на некоторое оживление спроса на "фишки", логичное после двухдневной слабости рынка на нейтральном новостном фоне, считает Локтюхов.

В США индексы акций в четверг упали на 1-2,6%, причем значения S&P 500 (-1,8%) и Nasdaq (-2,6%) упали до минимумов с ноября прошлого года.

Инвесторы оценивали опубликованные в четверг статданные. При этом ситуация вокруг импортных пошлин по-прежнему вызывает нервозность рынка.

Производительность труда в США в IV квартале выросла на 1,5% в поквартальном выражении, стоимость рабочей силы - на 2,2%, согласно окончательным данным министерства труда. Предварительно сообщалось о повышении первого показателя на 1,2%, второго - на 3%. Аналитики в среднем не прогнозировали пересмотра обоих показателей, сообщает Trading Economics.

Дефицит внешнеторгового баланса США в январе увеличился на 34% относительно предыдущего месяца и достиг рекордных $131,4 млрд, сообщило министерство торговли. Согласно пересмотренным данным, в декабре отрицательное сальдо торгового баланса составило $98,1 млрд, а не $98,4 млрд, как было объявлено ранее. Эксперты в среднем ожидали увеличения в январе до $127,4 млрд с объявленного ранее декабрьского уровня.

Количество американцев, впервые обратившихся за пособием по безработице, на прошлой неделе сократилось на 21 тыс. - до 221 тыс., сообщило министерство труда. Аналитики в среднем прогнозировали снижение до 233 тыс.

В Азии в пятницу также преобладает негативная динамика индексов акций (японский индекс Nikkei 225 упал на 2,2%, австралийский ASX Australia - на 1,8%, южнокорейский Kospi просел на 0,5%, китайский Shanghai Composite - на 0,3%, гонконгский Hang Seng теряет 0,9%), но "плюсуют" американские фондовые фьючерсы (контракты на индексы растут на 0,1-0,3%).

Объем китайского экспорта в январе-феврале увеличился на 2,3% в годовом выражении (до $540 млрд), по данным Главного таможенного управления КНР. Импорт упал на 8,4% (до $369,4 млрд), что стало самым значительным снижением с июля 2023 года. Аналитики в среднем прогнозировали повышение первого показателя на 5%, второго - на 1%, по данным Trading Economics.

Поддержку рынку оказывают, в том числе, ожидания принятия мер по стимулированию экономического роста по итогам третьей сессии Всекитайского собрания народных представителей, которая продлится до 11 марта.

На нефтяном рынке утром в пятницу цены пытаются стабилизироваться на достигнутых полугодовых минимумах на фоне тревог за мировую экономику и в ожидании увеличения предложения со стороны ОПЕК+.

К 10:01 майские фьючерсы на Brent дорожали на 0,1% до $69,52 за баррель (+0,2% в четверг), апрельские фьючерсы на WTI дорожали на 0,02% до $66,36 за баррель (+0,1% накануне).

Накануне обе марки прервали серию снижений, длившуюся четыре сессии подряд, и в результате которой днем ранее их котировки падали до минимумов с 10 сентября прошлого года. Недельное падение может стать худшим с октября.

На нефть давят опасения, что агрессивная внешнеторговая политика президента США Трампа может привести к глобальной торговой войне и негативно отразиться на мировом спросе на топливо, пишет MarketWatch.

Кроме того, ранее на этой неделе ОПЕК+ подтвердила свои планы начать постепенное увеличение добычи в апреле, тогда как многие аналитики надеялись, что рост предложения вновь будет отложен.