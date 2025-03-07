Чистая прибыль "Совкомфлота" по МСФО в 2024 году оказалась хуже прогноза

Москва. 7 марта. INTERFAX.RU - Чистая прибыль ПАО "Совкомфлот" по МСФО в 2024 году составила $424,449 млн по сравнению с $943,3 млн в 2023 году, говорится в отчете компании.

Результат оказался сильно хуже консенсус-прогноза, предполагавшего чистую прибыль СКФ на уровне $568 млн.

В 2024 году "Совкомфлот" получил $1,041 млрд EBITDA (консенсус-прогноз составлял $1,052 млрд) по сравнению с $1,572 млрд в 2023 году.

Выручка на основе тайм-чартерного эквивалента (ТЧЭ) зафиксирована на уровне $1,535 млрд (консенсус-прогноз - $1,542 млрд).

Скорректированная чистая прибыль СКФ по МСФО (база для дивидендов) в 2024 году составила 46,211 млрд рублей по сравнению с 83,533 млрд рублей в 2023 году. Результат был обеспечен за счет портфеля долгосрочных контрактов на обслуживание индустриальных проектов и на конвенциональные морские перевозки энергоносителей, а также за счет положительных результатов работы танкерного флота на спотовом рынке, отмечает компания.

Прибыль от эксплуатации судов снизилась на 33,3% до $1,116 млрд.

Чистый долг компании на 31 декабря 2024 года составил $28 млн.

"Совкомфлот" специализируется на перевозке сжиженного газа, нефти и нефтепродуктов, это один из крупнейших в мире операторов танкерного флота. Free float "Совкомфлота" составляет 15,6%, квазиказначейский пакет - около 1,6%. РФ принадлежит 82,8%.