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"Совкомфлот" допускает сокращение платежей по некоторым договорам тайм-чартера

"Совкомфлот" допускает сокращение платежей по некоторым договорам тайм-чартера
Фото: Александр Рюмин/ТАСС

Москва. 7 марта. INTERFAX.RU - "Совкомфлот" допускает сокращение платежей по некоторым договорам тайм-чартера в связи с новыми санкционными ограничениями.

"В январе 2025 г. усилилось санкционное давление в отношении "Совкомфлота" и судов группы. В результате санкционных ограничений компания допускает сокращение платежей к получению по некоторым договорам тайм-чартера, заключенным на отчетную дату. Группа ведет работу по преодолению операционных сложностей и продолжению работы судов", - говорится в отчете компании.

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Минфин США в январе текущего года объявил о санкциях в отношении 69 судов "Совкомфлота", включая 54 танкера для перевозки нефти и нефтепродуктов и четыре танкера для перевозки сжиженного природного газа.

В феврале власти Евросоюза включили в 16-й пакет санкций против РФ компанию ООО "СКФ Арктика" ("дочка" "Совкомфлота"). В санкционный список также были включены компании ООО "Инвест Флот" и ООО "Южный Флот", которые по данным ЕС связаны с "СКФ Арктика". В рамках нового пакета санкций ЕС также расширил санкционный список флота, занятого в перевозках российской нефти и нефтепродуктов, включил в него 74 танкера.

"Совкомфлот" специализируется на перевозке сжиженного газа, нефти и нефтепродуктов, это один из крупнейших в мире операторов танкерного флота. Free float "Совкомфлота" составляет 15,6%, квазиказначейский пакет - около 1,6%. РФ принадлежит 82,8%.


Совкомфлот
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