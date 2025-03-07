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Акции "Совкомфлота" снизились на 2% на публикации финотчета по МСФО за 2024 г.

Москва. 7 марта. INTERFAX.RU - Акции "Совкомфлота" в начале основных торгов на Московской бирже в пятницу снизились на 2% (до 94,17 рубля за штуку) после публикации финансового отчета компании по МСФО за 2024 год.

Чистая прибыль ПАО "Совкомфлот" по МСФО в 2024 году составила $424,449 млн по сравнению с $943,3 млн в 2023 году, говорится в отчете компании. Результат оказался сильно хуже консенсус-прогноза, предполагавшего чистую прибыль компании на уровне $568 млн.

ЭкономикаЧистая прибыль "Совкомфлота" по МСФО в 2024 году оказалась хуже прогнозаЧитать подробнее

В 2024 году "Совкомфлот" получил $1,041 млрд EBITDA (консенсус-прогноз составлял $1,052 млрд) по сравнению с $1,572 млрд в 2023 году.

"Совкомфлот" допускает сокращение платежей по некоторым договорам тайм-чартера в связи с новыми санкционными ограничениями. "В январе 2025 года усилилось санкционное давление в отношении Совкомфлота и судов группы. В результате санкционных ограничений компания допускает сокращение платежей к получению по некоторым договорам тайм-чартера, заключенным на отчетную дату. Группа ведет работу по преодолению операционных сложностей и продолжению работы судов", - говорится в отчете компании.

Минфин США в январе текущего года объявил о санкциях в отношении 69 судов "Совкомфлота", включая 54 танкера для перевозки нефти и нефтепродуктов и четыре танкера для перевозки сжиженного природного газа.


Совкомфлот
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