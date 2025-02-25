Средняя зарплата врачей в России увеличилась в 2024 году до 123 тысяч рублей

Москва. 25 февраля. INTERFAX.RU - Средняя заработная плата врачей в России в период девяти месяцев 2024 года достигла 123 259 рублей, сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко во вторник на встрече с фракцией КПРФ в Госдуме.



По его словам, в 2019 году средняя заработная плата у врачей по стране составляла 80 756 рублей, в 2023 году - 113 602 рубля.

Министр сообщил, что зарплата среднего медицинского персонала по РФ увеличилась с 39,5 тыс. рублей в 2019 году до 61 тысячи рублей в 2024 году.

Мурашко отметил, что эта динамика в дальнейшем будет сохранена.