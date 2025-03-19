В России средний возраст сотрудника ЖКХ - около 50 лет

Кадровый дефицит в отрасли - 21%

Москва. 19 марта. INTERFAX.RU - Средний возраст работников ЖКХ в России приблизился к 50 годам, сообщила заведующая кафедрой жилищно-коммунального комплекса НИУ Московского государственного строительного университета Марина Закирова.

"Как показал мониторинг, средний возраст работников предприятий составляет 48 лет, в том числе работников старше 60 лет порядка 20%", - заявила она на научно-практической конференции "Жилищно-коммунальное хозяйство: традиции, инновации, перспективы".

В начале 2025 года Минстрой совместно с Фондом развития территорий и НИУ МГСУ провели мониторинг, охвативший 5804 предприятия ЖКХ из 80 регионов страны. Выяснилось, что кадровый дефицит в отрасли составляет 21% от штатной численности.

"При этом средняя заработная плата работников ЖКХ - порядка 47 тысяч рублей, что на 37% ниже средней по экономике", - отметила Закирова.

Она констатировала, что такое положение дел мешает притоку молодых кадров в отрасль.

"Специалист после окончания строительного университета приходит на минимальную ставку, но параллельно существует рынок, допустим, курьеров, где получают в несколько раз больше. Конечно, у молодых людей возникает соблазн уйти в другую сферу деятельности в соответствии со своими финансовыми запросами", - отмечала Закирова ранее.

Решение проблемы она видит в формировании регионами совместно с учебными заведениями совместных целевых программ.