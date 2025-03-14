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Группа ЛСР в 2024 году увеличила чистую прибыль по МСФО на 1%

Москва. 14 марта. INTERFAX.RU - ПАО "Группа ЛСР" по итогам 2024 года увеличило чистую прибыль по МСФО на 1% по сравнению с показателем предыдущего года - до 28,598 млрд рублей, говорится в отчете компании.

Выручка выросла на 1,3% и составила 239,227 млрд рублей.

Валовая прибыль компании равнялась 99,434 млрд рублей (рост на 4,8%), операционная прибыль – 65,766 млрд рублей (+5,2%).

"Группа ЛСР" основана в 1993 году, объединяет предприятия по добыче и переработке нерудных ископаемых, производству и перевозке стройматериалов, строительству зданий, управлению коммерческой и санаторной недвижимостью. Основной бизнес сконцентрирован в Санкт-Петербурге и Ленинградской области, Москве и Московской области, Екатеринбурге и Сочи.

Группа ЛСР
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