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Суд обязал банкротные "Утиные фермы" заключить договор продажи их птицекомплекса

Москва. 7 марта. INTERFAX.RU - Арбитражный суд Челябинской области обязал ООО "Утиные фермы" в лице конкурсного управляющего заключить договор купли-продажи имущественного комплекса предприятия-банкрота с АО "Куриное царство" (входит в группу "Черкизово") в качестве победителя торгов, состоявшихся еще в ноябре 2024 года.

В картотеке арбитражных дел резолютивная часть этого решения опубликована 6 марта.

В решении суда отмечается, что договор должен быть заключен "в течение пяти календарных дней со дня вступления настоящего определения в законную силу", само определение может быть обжаловано в течении месяца со дня его изготовления в полном объеме.

Продажа имущественного комплекса "Утиных ферм" стала предметом ряда судебных разбирательств. Так, в феврале 2023 года с пятой попытки "Утиные фермы" были проданы на торгах на понижение. Победителем было признано ООО "Ресурс плюс", предложившее 308,5 млн рублей при стартовой цене 487,98 млн рублей. При этом договор купли-продажи был заключен с физлицом как обладавшим преимущественным правом покупки. Участвовавшие в торгах "Куриное царство" и ПКЗ "Дубровский" (дочерняя компания крупного производителя мяса птицы ООО "Равис - птицефабрика Сосновская") оспорили их результат в Арбитражном суде Челябинской области.

В апреле 2024 года (мотивировочное решение изготовлено 7 мая 2024 года) суд признал недействительным спорный договор купли-продажи птицекомплекса, обязав провести новый конкурс с начальной ценой не менее 308,5 млн рублей и участием только структур "Рависа" и "Черкизово". Это решение в августе 2024 года поддержал Восемнадцатый арбитражный апелляционный суд, в конце ноября того же года - кассационная инстанция.

Конкурсный управляющий во исполнение судебного решения назначил новые торги на 30 октября 2024 года, увеличив начальную цену до 850 млн рублей и расширив круг участников. Однако октябрьские торги были приостановлены по решению суда, инициированному "Куриным царством". При этом на участие в отмененных торгах зарегистрировались, по данным Федресурса, ООО "Экодом" и ООО "Родниковский свинокомплекс" (Челябинская область, экс-актив агрохолдинга "Здоровая ферма", ныне входит в ГК "Таврос"). Затем конкурсный управляющий провел торги в ноябре, допустив к участию в них, как и определил суд в майском решении, только двух участников - "Куриное царство" и ПКЗ "Дубровский", и назначив начальную цену 845,4 млн рублей. Структура "Рависа" от участия в торгах отказалась, победителем было признано "Куриное царство", предложившее 850,01 млн рублей.

Сообщалось также, что параллельно с разбирательствами вокруг результата торгов конкурсный управляющий дважды подавал ходатайства об утверждении мирового соглашения, однако они были отклонены судом первой инстанции.

ООО "Утиные фермы" в 2014 году начало реализацию проекта по промышленному производству мяса утки. Гендиректор и бывший основной владелец "Утиных ферм" Сергей Костенко высказывал опасения о возможности банкротства компании из-за снижения покупательского спроса и высокой процентной ставки банка-кредитора. Договоренности с Россельхозбанком об условиях рефинансирования долга компании достичь не удалось. В феврале 2019 года предприятие было признано банкротом, в отношении него введена процедура конкурсного производства. У должника выявлено имущество балансовой стоимостью 1,054 млрд рублей.

Согласно ЕГРЮЛ, с 1 августа 2024 года взамен Костенко, владевшего 94,06% уставного капитала ООО "Утиные фермы", крупнейшим участником ООО стала Валерия Алендеева, получившая 94,07% в компании, в феврале этого года Алендеева стала единственной владелицей "Утиных ферм". Однако ее доля находится в залоге у Гюльзар Аскеровой, Элеоноры Ариткуловой (владеет 50% в ООО "Нижнетатьинская птицефабрика", Уфа) и компании ООО "Полюс" (Уфа, Башкирия, бенефициар - Диана Кадырова, также владеющая ООО "Экодом"). "Полюс" также фигурирует среди участников тяжбы о результатах торгов по продаже банкротного птицекомплекса.

Челябинская область Черкизово Куриное царство Утиные фермы Сергей Костенко
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