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Стоимость активов под управлением УК по итогам 2024 года выросла до 26,3 трлн руб.

Москва. 7 марта. INTERFAX.RU - Стоимость активов под управлением управляющих компаний (УК) в четвертом квартале 2024 года достигла 26,3 трлн рублей, что на 10% больше в квартальном выражении и на 25,8% – в годовом. Об этом говорится в "Обзоре ключевых показателей управляющих компаний", подготовленном департаментом исследований и прогнозирования Банка России.

Почти 81% квартального прироста обеспечило увеличение стоимости чистых активов паевых инвестиционных фондов (ПИФ) – за счет чистого притока средств пайщиков и положительной доходности фондов.

Совокупный чистый приток средств в ПИФ в четвертом квартале вырос на 113% к/к до 888 млрд рублей. Доля чистого притока, приходящаяся на квалифицированных инвесторов, снизилась до 48% (-13 п.п. к/к). Чистый приток средств в БПИФ в четвертом квартале достиг исторического максимума в 457,5 млрд рублей. В ЗПИФ он составил 397,2 млрд рублей, в ОПИФ – 81,5 млн рублей.

Вознаграждение УК в 2024 году выросло по сравнению с предыдущим годом на 41,9% до 136,1 млрд рублей, чистая прибыль – на 6% до 58,9 млрд рублей.

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