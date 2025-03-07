Рубль вырос в паре с юанем на фоне роста цен на нефть и перед выходными днями

Москва. 7 марта. INTERFAX.RU - Китайский юань упал на Московской бирже по итогам торгов в пятницу. Рубль укрепился перед выходными днями и на фоне уверенно дорожающей нефти. Курс китайской валюты в 19:00 мск составил 12,132 руб., что на 14,1 коп. ниже уровня закрытия предыдущих торгов.

На основе данных отчетности кредитных организаций по результатам межбанковских конверсионных операций на внебиржевом валютном рынке, проведенных с 10:00 мск до 15:30 мск, ЦБ РФ опустил официальный курс доллара на выходные и понедельник на 43,62 копейки, до 89,1362 руб./$1, и увеличил курс евро на 26,34 копейки, до 96,8609 руб./EUR1.

"После завершения налогового периода (28 февраля) на протяжении недели курс рубля ослабевал на 1,4% и консолидировался в узком диапазоне 12,2-12,3 за юань. При этом в пятницу курс вновь укрепился до 12,1 за юань, что может объясняться небольшим увеличением продаж валюты со стороны ЦБ, а также погашением валютных обязательств. Мы ожидаем, что в отсутствие факторов поддержки на следующей неделе рубль вновь может перейти к ослаблению и протестировать отметку в 12,5 за юань", - прокомментировал "Интерфаксу" ситуацию на рынке старший аналитик Газпромбанка Александр Камышанский.

Курс валютной пары "юань-рубль" остался в диапазоне 12-12,5 руб. за юань на торгах в пятницу, отмечает управляющий эксперт Центра аналитики и экспертизы Промсвязьбанка (ПСБ) Денис Попов.

"ЦБ РФ с пятницы незначительно повысил чистый ежедневный объем продажи валюты на рынке (с 5,6 до 5,9 млрд рублей). Также мы допускаем, что экспортеры (с учетом относительно крепких позиций рубля) могут начать подготовку к крупным налоговым выплатам марта заблаговременно - в середине месяца, что (при благоприятном новостном фоне) может привести к новой волне укрепления рубля. В краткосрочной перспективе курс рубля, скорее всего, продолжит консолидацию вблизи текущих уровней", - пишет эксперт в комментарии.

Банк России продлил ограничения на снятие наличной валюты еще на полгода, теперь до 9 сентября 2025 года. Как говорится в сообщении регулятора, это решение принято в связи с действующими против России санкциями, которые запрещают отечественным финансовым институтам приобретать наличную валюту западных стран.

Котировки фьючерсов на эталонные сорта нефти продолжают активно расти вечером в пятницу, но могут завершить неделю с потерями.

Стоимость майских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 19:00 мск составляет $70,69 за баррель, что на 1,76% больше, чем на закрытие предыдущих торгов. Фьючерсы на нефть WTI на апрель на торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) подорожали к этому времени на 1,7%, до $67,5 за баррель.

Давление на нефтяные котировки оказывает неопределенность перспектив международной торговли и ожидания увеличения добычи нефти странами ОПЕК+, которая ранее на неделе подтвердила свои планы начать постепенное увеличение добычи в апреле, тогда как многие аналитики надеялись, что рост предложения вновь будет отложен.

Вице-премьер РФ Александр Новак заявил журналистам, что решение об увеличении добычи было принято ввиду начала сезонного роста спроса на нефть, напомнив, что у ОПЕК+ есть возможность как сокращать, так и увеличивать добычу. "В данном случае есть целесообразность (повышенный спрос) частично восстанавливать. Но (...) мы будем мониторить, если будет на рынке дисбаланс, мы всегда можем отыграть в другую сторону", - сказал он.

Инвесторы также опасаются, что агрессивная внешнеторговая политика президента США Дональда Трампа может привести к глобальной торговой войне и негативно отразиться на мировом спросе на топливо.

Ставки межбанковского кредитного рынка выросли относительно предыдущего торгового дня. Согласно расчетам ЦБ, эталонная процентная ставка RUONIA по кредитам "овернайт" за 6 марта увеличилась на 8 базисных пунктов, до 21,37% годовых. Срочная версия RUONIA на срок один месяц поднялась на 4 базисных пункта, до 21,13% годовых, срочная версия RUONIA на срок три месяца повысилась на 1 базисный пункт - до 21,4% годовых. Срочная версия на шесть месяцев прибавила 2 базисных пункта относительно предыдущего торгового дня и в пятницу составила 21,19% годовых.